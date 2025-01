La pirateria online risulta ancora una seria problematica. A tal proposito, è utile evidenziare la recente operazione dell’Europol. Quest’ultima è stata condotta su richiesta dell’Alliance for Creativity and Entertainment (ACE). Rappresenta un importante elemento per la lotta contro la pirateria digitale su scala mondiale. Con oltre 22 milioni di utenti coinvolti in 150 paesi e più di 138 domini illegali bloccati, l’operazione segna un duro colpo per il vasto ecosistema di streaming illegale. In particolare quello sportivo.

Dura batosta per la pirateria online

Tra i siti chiusi figurano piattaforme popolari come MethStream e CrackStreams. Note per la trasmissione non autorizzata di eventi sportivi di grande richiamo. Il centro di tale rete risiedeva in server situati principalmente in Vietnam. Ciò dimostra, ancora una volta, come la pirateria sia un fenomeno che trascende i confini geografici e sfrutta infrastrutture globalizzate.

Larissa Knapp, vicepresidente esecutiva della Motion Picture Association, ha elogiato l’operazione nella guerra contro la pirateria degli eventi sportivi in diretta. Tale intervento si inserisce in una più ampia strategia di contrasto per lo streaming illegale. La collaborazione internazionale dimostra l’impegno di numerosi Paesi nel combattere un fenomeno che danneggia sia le grandi aziende dell’intrattenimento sia i consumatori. Quest’ultimi, in particolare, spesso risultano ignari dei rischi legati a suddette pratiche.

La pirateria non è solo una questione di copyright. Alimenta un mercato nero che spesso finanzia attività illecite più ampie. Dalla criminalità organizzata al riciclaggio di denaro. Per tale motivo, iniziative come quella dell’ACE sono fondamentali per creare un ecosistema digitale più sicuro e giusto. La recente operazione è un chiaro messaggio per i pirati digitali. Anche se la tecnologia facilita la distribuzione illegale, fornisce anche strumenti sempre più avanzati per individuare e smantellare tali reti. La guerra contro la pirateria continua. Quest’ultima viene portata avanti con una determinazione che cresce di pari passo con l’evoluzione del fenomeno stesso.