Huawei è pronta a lanciare il Pura 80 Ultra, un nuovo smartphone che punta a consolidare la sua presenza nel segmento premium. Le ultime indiscrezioni rivelano un comparto fotografico avanzato, con soluzioni progettate per competere con i migliori dispositivi sul mercato.

Fotocamera principale da 200 MP: il cuore del nuovo Huawei Pura 80 Ultra

Il Pura 80 Ultra sarà equipaggiato con un sensore principale da 200 MP, sviluppato in collaborazione con un importante produttore di componenti ottici. Questo sensore utilizza la tecnologia Pixel Binning, che combina più pixel per migliorare la qualità degli scatti, soprattutto in condizioni di scarsa illuminazione.

Le caratteristiche principali includono:

Apertura variabile, per ottimizzare la quantità di luce catturata in base alle condizioni ambientali;

Stabilizzazione ottica avanzata (OIS), per ridurre le vibrazioni e garantire immagini nitide anche durante le riprese video;

Zoom ottico periscopico fino a 5x, con capacità di zoom digitale esteso per scatti a lunga distanza.

Oltre alla fotocamera principale, il device includerà un sensore ultra-grandangolare da 50 MP, ideale per panorami e fotografie di gruppo. Questo sensore sarà ottimizzato per minimizzare le distorsioni ai bordi delle immagini.

Il comparto fotografico sarà completato da un’ottica macro dedicata e da una lente di profondità per ritratti con effetto bokeh migliorato. Huawei punta a offrire uno strumento versatile per gli appassionati di fotografia mobile. Infine, la compagnia integrerà nel Pura 80 Ultra un sistema avanzato di fotografia computazionale, supportato dall’intelligenza artificiale (AI). Il software AI potenzierà la modalità notturna, l’elaborazione HDR e il riconoscimento automatico delle scene, garantendo risultati di qualità professionale in ogni condizione. La capacità del dispositivo di elaborare immagini sarà ulteriormente migliorata grazie al processore di nuova generazione, che dovrebbe essere il Kirin 9000S, recentemente annunciato.

Il design del nuovo flagship di Huawei si caratterizzerà per una scocca in vetro curvo e un modulo fotografico prominente, progettato per enfatizzare l’importanza del comparto fotografico. Il dispositivo sarà disponibile in una gamma di colori eleganti, tra cui nero, bianco perla e oro.

Il lancio è previsto per l’inizio dell’anno corrente, con una presentazione ufficiale attesa nelle prossime settimane. I prezzi non sono stati ancora annunciati, ma si prevede che il Pura 80 Ultra si posizionerà nella fascia alta del mercato.