Hisense ha stupito il mondo della tecnologia presentando l’L9Q. Si tratta del nuovo proiettore a tiro ultra corto. Quest’ultimo promette di ridefinire l’intrattenimento domestico. Il dispositivo rivoluzionario, presentato durante il CES 2025, combina design sofisticato e innovazioni tecnologiche. Insieme ad un’esperienza audiovisiva di qualità. L’estetica del Hisense L9Q non passa inosservata. Con finiture in metallo dorato e un design ispirato alle linee curve degli anfiteatri romani. Il proiettore non è solo un dispositivo tecnologico. Rappresenta anche un dispositivo di arredo.

Hisense L9Q: ecco i principali dettagli emersi dalla presentazione

Uno degli aspetti più innovativi è la luminosità del dispositivo. Quest’ultima raggiunge i 5.000 lumen. Tale livello di luminosità, straordinario per un proiettore domestico, consente di godere di immagini chiare e vivide. Ciò anche in stanze ben illuminate. La chiave di tale performance risiede nel sistema di illuminazione laser triplo. Una tecnologia esclusiva che non solo aumenta la luminosità, ma garantisce una fedeltà cromatica eccezionale. Ciò offre immagini realistiche, contrasti profondi e una definizione che trasforma il soggiorno in un cinema.

L’L9Q è anche smart, grazie alla piattaforma Google TV. Quest’ultima offre accesso immediato a centinaia di app e contenuti streaming. La combinazione di tecnologia e facilità d’uso rende il dispositivo adatto sia agli appassionati di cinema che a chi cerca un proiettore versatile per lo streaming quotidiano. Disponibile in formati da 100 a 150 pollici, l’Hisense L9Q include funzionalità avanzate come la correzione trapezoidale. Quest’ultima garantisce immagini perfette su qualsiasi superficie.

Non meno impressionante è il comparto audio. Hisense ha integrato un sistema surround 6.2.2. Quest’ultimo con supporto Dolby Atmos e DTS Virtual X. Per un’esperienza sonora coinvolgente. L’aggiunta del supporto eARC permette inoltre una connessione facile e performante con dispositivi audio esterni. Mantenendo una qualità elevata. Al momento, il prezzo e la data di lancio non sono ancora stati annunciati. L’attesa è alta per tale proiettore che promette di ridefinire gli standard dell’home entertainment.