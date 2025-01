Dopo anni di attesa e tante anticipazioni, Samsung ha finalmente ufficializzato l’arrivo di Ballie, il piccolo robot domestico che aveva fatto la sua prima comparsa al CES 2020. Ora, al CES 2025 di Las Vegas, il dispositivo è tornato protagonista, questa volta con una versione pronta per il mercato. Secondo quanto annunciato, il lancio negli Stati Uniti è previsto entro la fine dell’anno, anche se i dettagli su prezzo e date precise rimangono ancora avvolti nel mistero.

Ballie: un nuovo, inaspettato, assistente domestico

Ballie non è il solito assistente vocale o un semplice gadget tecnologico da sfoggiare in salotto. Questo piccolo robot sferico è progettato per muoversi autonomamente per casa, rispondendo ai comandi vocali, controllando gli elettrodomestici smart e addirittura proiettando contenuti su pareti, pavimenti e soffitti. È come avere un mix tra un assistente personale, un proiettore portatile e un piccolo amico tecnologico che ti segue ovunque vai.

Uno degli aspetti più interessanti di Ballie è la sua capacità di adattarsi alle abitudini dei suoi utenti. Grazie all’intelligenza artificiale, non si limita a eseguire comandi basilari, ma impara dalle interazioni quotidiane. Ad esempio, se hai l’abitudine di guardare una serie TV ogni sera alle otto, Ballie potrebbe iniziare a proiettare automaticamente il tuo episodio preferito senza che tu debba chiederglielo. Durante le dimostrazioni al CES, ha persino suggerito l’abbinamento di un vino a una bistecca, mostrando un’inaspettata capacità di dialogo e problem-solving.

Ma Ballie non è solo intrattenimento. Samsung ha puntato molto anche sulla sicurezza domestica, dotando il robot di telecamere e sensori che possono monitorare i movimenti all’interno della casa. Questo significa che, in caso di attività sospette, Ballie può inviare notifiche direttamente sullo smartphone dell’utente. Inoltre, può essere un valido supporto per gli anziani, ricordando loro di prendere le medicine o segnalando eventuali emergenze.

Anche i bambini possono divertirsi con Ballie. Grazie al proiettore, può raccontare storie animate, mostrare giochi interattivi o aiutare nei compiti con grafiche coinvolgenti direttamente sul muro della loro cameretta.

Il futuro è già tra noi, grazie a Samsung

In un panorama dove i dispositivi smart abbondano, Ballie sembra riuscire a distinguersi grazie alla sua capacità di interagire in modo naturale con le persone. Certo, resta da capire quanto costerà e se sarà davvero in grado di mantenere le promesse fatte sul palco del CES, ma una cosa è certa: Samsung ha lanciato una piccola sfera che potrebbe davvero cambiare il nostro modo di vivere la casa. Nei prossimi mesi ne sapremo di più, ma l’attesa è già altissima.