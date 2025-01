Se abitualmente utilizzate il vostro smartphone navigando in Internet un pericolo al quale sicuramente dovete prestare attenzione ed essere preparati è rappresentato dalle truffe online, i truffatori da molti anni infatti sfruttano Internet per colpire moltissimi utenti nel tentativo di sottrarre loro informazioni sensibili da poter utilizzare a proprio vantaggio ad esempio per derubare i risparmi dal conto in banca o peggio ancora rubare l’identità della vittima che c’è cascata.

Ovviamente questo pericolo è presente in tutte le nazioni e purtroppo per noi anche in Italia non mancano casi di truffe effettuate tramite la connessione Internet, recentemente come se non bastasse i truffatori hanno trovato un nuovo sbocco per poter attaccare le vittime, stiamo parlando di WhatsApp, il social di messaggistica infatti recentemente è stato tempestato di messaggi truffaldini utilizzati dai truffatori per contattare le vittime e poi procedere alla truffa vera e propria nella speranza di successo.

Ovviamente utilizzare WhatsApp aumenta sensibilmente le probabilità di successo dal momento che consente di contattare molti più utenti rispetto agli altri mezzi di comunicazione, il fenomeno è esploso anche in Italia dunque, diamo un’occhiata per capire meglio cosa succede e come difendersi.

Il messaggio truffaldino

Il messaggio che molti utenti italiani stanno segnalando consiste in una richiesta di tempo che arriva direttamente dai truffatori da un numero ovviamente sconosciuto, nello specifico ci sono alcuni elementi che ci permettono di capire con cosa abbiamo a che fare, oltre il testo in questione anche la presenza di un numero con un prefisso decisamente inaspettato proveniente da una nazione altrettanto inaspettata, tale numero tra l’altro non condivide nessun gruppo con noi, se doveste notare tutti questi elementi è altamente probabile che si tratti della truffa in questione di cui vi stiamo parlando e la cosa migliore da fare è non rispondere e bloccare immediatamente l’utente che vi ha scritto in modo da non permettergli più di contattarvi.