Google Pixel 9 Pro è disponibile su Amazon con un prezzo fortemente scontato, tanto da risultare essere uno dei migliori del momento, sia in termini di prestazioni generali, essendo a tutti gli effetti considerato un vero top di gamma, che per quanto riguarda il rapporto qualità/prezzo.

Le sue dimensioni sono perfettamente in linea con i modelli attualmente in commercio, raggiungendo per la precisione 152,8 x 72 x 8,5 millimetri di spessore, con un peso che si aggira attorno ai 199 grammi, garantendo ugualmente la perfetta impermeabilizzazione. Il display è da 6,3 pollici di diagonale, un LTPO OLED con risoluzione 1280 x 2856 pixel, la dicitura LTPO deve farvi riflettere sulla possibilità di ottenere refresh rate variabile fino ad un minimo di 1Hz, adattandolo perfettamente all’uso che se ne vuole fare, con protezione Gorilla Glass Victus 2.

Ricevete i codici sconto Amazon gratis e le offerte speciali sul vostro smartphone, iscrivendovi subito a questo canale Telegram.

Google Pixel 9 Pro: occhio allo sconto Amazon

Sconto imperdibile per tutti gli utenti riguardante il Google Pixel 9 pro, lo smartphone top di gamma di questo 2025 è scontato di 200 euro rispetto al suo valore originario di listino, infatti non sarà più necessario spendere 1099 euro per il suo acquisto, ma “basteranno” 899 euro, in questo modo si avrà la possibilità di accedervi senza troppi problemi e pensieri, sempre per la variante da 128GB e con garanzia legale della durata di 24 mesi. Premete questo link per l’acquisto.

Il processore è il Google Tensor G4, octa-core con frequenza di clock massima a 3,1GHz, con GPU Mali-G715MC7 ed una configurazione che prevede fino a 16GB di RAM. Il comparto fotografico è composto, nella parte posteriore, da 3 sensori differenti: un principale da 50 megapixel, con scatti a 8165 x 6124 pixel, e due da 48 megapixel, rispettivamente ultragrandangolare e teleobiettivo 5X con zoom ottico. La batteria è un componente da 4700mAh, con ricarica rapida e buona autonomia.