Nintendo Switch 2: ecco i Joy-cCon, arriva oggi 7 gennaio?

Si sta parlando veramente tanto della prossima console in arrivo in casa Nintendo. La Switch 2 è di certo la più chiacchierata degli ultimi mesi, in quanto in tanti la attendono. Secondo quanto riportato, tutto dovrebbe essere imminente, con una presentazione che potrebbe avvenire addirittura oggi 7 gennaio. Intanto sono tra pelati quelli che dovrebbero essere i Joy-Con, i pad laterali. A quanto pare, oltre ad essere più grandi, integreranno anche un sensore ottico che permetterà agli utenti di utilizzarli tipo mouse da gaming.

Indizi dal CES di Las Vegas: arriva la Nintendo Switch 2?

1 su 2

Un segnale importante arriva dal CES 2025, la fiera tecnologica che si terrà da oggi 7 gennaio al 10 a Las Vegas. L’azienda Genki, specializzata in accessori per console, ha infatti annunciato che durante il proprio panel del 7 gennaio parlerà di prodotti in sviluppo per Switch 2. Il fatto che un’azienda di questo settore stia già pianificando il lancio di accessori dedicati fa pensare che la console possa essere svelata proprio in quella data o addirittura prima.

Secondo le indiscrezioni, Genki potrebbe aver ricevuto il via libera per discutere pubblicamente della console in seguito alla fine di un embargo imposto da Nintendo. Questo tipo di restrizioni temporali è comune nel settore per proteggere le informazioni fino al momento dell’annuncio ufficiale.

Un crescendo di leak sul design della Switch 2

Negli ultimi giorni, i leak sulla nuova console Nintendo si sono moltiplicati. Sono già emerse informazioni dettagliate sul design, inclusi il dock, i Joy-Con e persino la scheda madre. Anche altri produttori, come Dbrand, hanno recentemente diffuso immagini di cover e grip che sembrano anticipare con chiarezza l’aspetto della console.

Tutto sta dunque per diventare ufficiale e nel frattempo si può avere una panoramica dei nuovi Joy-Con. Da Reddit sono trapelate delle immagini che svelano importanti dettagli, con un aumento delle dimensioni e con la presenza di un sensore ottico all’interno. Tutto questo lascia pensare che anche la Nintendo Switch 2 in sé sarà più grande rispetto al precedente modello.