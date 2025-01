ASUS Republic of Gamers (ROG) ha svelato al CES 2025 una gamma di prodotti innovativi destinati a ridefinire gli standard del gaming. L’evento “Unlock the ROG Lab: For Those Who Dare” ha messo in evidenza nuove soluzioni tecnologiche che combinano prestazioni eccezionali, design futuristico e funzionalità potenziate dall’intelligenza artificiale. Tra le novità più rilevanti ci sono le schede grafiche ROG Astral GeForce RTX 50, inclusi i modelli RTX 5090, 5080 e la versione a raffreddamento liquido Astral LC RTX 5090. Queste schede offrono prestazioni superiori grazie a un sistema di raffreddamento innovativo con quattro ventole, camere di vapore brevettate e dissipatori avanzati, progettati per garantire stabilità anche durante sessioni di gioco prolungate e intense.

Le novità ASUS ROG presentate al CES 2025

I nuovi laptop ROG Strix SCAR 16/18 e Strix G16/G18 offrono un perfetto equilibrio tra potenza e versatilità, equipaggiati con i processori Intel Core Ultra 9 275HX o AMD Ryzen 9, abbinati alle GPU NVIDIA RTX 50. Questi dispositivi sono ideali per i giocatori e i creativi, grazie alla loro capacità di gestire giochi di ultima generazione e attività di multitasking senza problemi. Per chi cerca un prodotto più compatto, i laptop Zephyrus G14 e G16 sono leggeri e portatili, ma senza rinunciare a prestazioni di alto livello. Entrambi i modelli sono equipaggiati con processori Intel Core Ultra 9 285H o AMD Ryzen AI 7 350/Ryzen AI 9 HX 370 e display OLED ad alta risoluzione, con una fluidità incredibile grazie alla tecnologia NVIDIA G-SYNC.

Inoltre, ROG ha introdotto il Flow Z13, un tablet da gioco 2-in-1 che spinge ancora oltre la versatilità, con un display Nebula e processori AMD Ryzen AI Max+ 395. Sul fronte dei desktop, la serie ROG G700 con processori Intel Core Ultra 9 285K o AMD Ryzen 7 9800X3D offre soluzioni ad alte prestazioni, mentre il compatto ROG NUC 15 si distingue per il suo design minimalista e la potenza contenuta in uno spazio ridotto.

A completare l’offerta, il monitor ROG Swift OLED PG27UCDM da 27 pollici, con tecnologia QD-OLED di quarta generazione, risoluzione 4K e frequenza di aggiornamento di 240Hz, offre un’esperienza visiva straordinaria, arricchita dal supporto Dolby Vision® HDR e dalla protezione contro il burn-in. Infine, il router ROG Rapture GT-BE19000AI, dotato di Wi-Fi 7 AI e NPU integrata, garantisce una connettività impeccabile, rendendo il sistema ROG completo sotto ogni aspetto. Con queste novità, ASUS ROG continua a stabilire nuovi standard nel settore, dimostrando come tecnologia, design e intelligenza artificiale possano rivoluzionare l’esperienza di gioco.