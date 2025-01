Con il CES 2025 che si avvicina cresce l’entusiasmo di esperti ed appassionati. Ad attrarre l’attenzione sono le diverse innovazioni tecnologiche in arrivo. L’evento annuale, noto per essere una vetrina delle più avanzate tecnologie consumer, promette ancora una volta di stupire tutto il mondo. Tra i protagonisti più attesi ci sono i monitor di nuova generazione. In particolare quelli che utilizzano la tecnologia QD-OLED. Con Samsung in prima linea nella rivoluzione visiva.

Samsung presenta i suoi prossimi monitor

Le indiscrezioni indicano che l’azienda sudcoreana presenterà una nuova gamma di schermi Odyssey. Quest’ultimi sono progettati specificamente per il gaming e la produttività avanzata. Uno degli aspetti più discussi riguarda l’adozione delle nuove certificazioni VESA. Come ClearMR 21000 e DisplayHDR True Black 1000. Quest’ultime rappresentano una svolta per i display ad alte prestazioni. La ClearMR 21000, ad esempio, è stata sviluppata per rispondere alle esigenze dei gamer più esigenti. Offrendo una gestione unica delle immagini in rapido movimento. Con il Clear Motion Ratio che promette di ridurre drasticamente il motion blur, i giocatori potranno immergersi in sessioni di gioco ad alta velocità nitide.

Allo stesso tempo, la certificazione DisplayHDR True Black 1000 punta a ridefinire la qualità visiva per i monitor OLED e QD-OLED. Garantendo neri profondi e dettagli incredibilmente luminosi. Tali caratteristiche sono fondamentali non solo per il gaming, ma anche per esperienze multimediali di altissimo livello. Come la visione di film o il lavoro creativo nel campo del design e dell’editing video.

Un’altra grande aspettativa riguarda i formati dei nuovi monitor Odyssey, che potrebbero spaziare da design classici 16:9 a configurazioni ultrawide 32:9. Ideali per un multitasking avanzato e un coinvolgimento immersivo. Il CES 2025 si prospetta un appuntamento imperdibile. Qui le nuove tecnologie vengono mostrate ad un pubblico affamato di novità. Anche se Samsung è uno dei protagonisti dell’evento, le proposte annunciate hanno aumentato l’attesa di tutti. Non resta che attendere l’arrivo dell’atteso evento.