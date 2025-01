REDMI si arricchisce con un nuovo dispositivo mobile. Si tratta del nuovo modello Turbo 4. Un nuovo dispositivo mobile Android che intende conquistare il mercato per la fascia media. Con specifiche elevate e un design davvero interessante. Presentato ufficialmente in Cina, il dispositivo promette di competere con i migliori della sua categoria. Ciò offrendo opzioni avanzate con un costo accessibile.

Nuovi dispositivi REDMI Turbo 4

Il modello presenta un display OLED LTPS. Da 6,67 pollici. Quest’ultimo offre una risoluzione di 2712×1220 pixel. Insieme ad un refresh rate fluido fino a 120 Hz. Tra le sue caratteristiche ci sono anche il supporto a HDR10+, Dolby Vision e una luminosità massima di 3200 nit. Elementi che rendono il nuovo REDMI ideale per la visione di contenuti multimediali anche in condizioni di luce intensa. Il vetro protettivo Corning Gorilla Glass 7i e il lettore d’impronte integrato garantiscono resistenza e praticità.

Il comparto fotografico include una doppia fotocamera posteriore. Con sensore principale Sony LYT-600. Quest’ultimo è da 50 MP. Quest’ultimo è dotato di OIS. Il secondo è un ultragrandangolare da 8MP. La fotocamera frontale, invece, presenta 20 MP. Il REDMI Turbo 4 integra il processore MediaTek Dimensity 8400 Ultra a 4 nm. Supportato da una GPU Mali-G720 MC6. Ci sono diverse configurazioni per la memoria. Quest’ultime arrivano fino a 16 GB di RAM LPDDR5X. E 512GB di memoria UFS4.0.

Un ulteriore elemento rilevante è la batteria al silicio-carbonio. Quest’ultima è da 6550 mAh. Supporta anche l’opzione per la ricarica rapida da 90W. In tal modo, la ricarica completa si ottiene in soli 45 minuti. La durata garantita è di almeno 1600 cicli. Suddetti elementi offrono un’autonomia superiore alla media. In Cina, il REDMI Turbo 4 viene proposto in quattro configurazioni. I prezzi che partono da 1999 yuan (circa 265 euro) per il modello base da 12-256 GB. L’arrivo globale sul mercato globale non è ancora stato confermato. È ipotizzabile che venga lanciato come POCO X7 Pro in altri Paesi. Non resta che attendere e scoprire la strategia di REDMI.