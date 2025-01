Il Poco X7 Pro si prepara a fare il suo debutto in Italia il 9 gennaio. Lo smartphone porterà con sé un mix di novità e caratteristiche avanzate tutte da scoprire. Basato sul Redmi Turbo 4, ma con un’identità rinnovata, il nuovo modello si distingue per un design audace e giovanile. Il retro presenta un’estetica dual-tone e una texture verticale che lo rendono unico nel suo settore. Poco ha già anticipato alcune specifiche tecniche chiave. La batteria da 6.000mAh è abbinata a una ricarica rapida da 90W. Cosa che garantisce un’autonomia straordinaria per affrontare anche le giornate più intense. Sul mercato indiano sarà disponibile una variante con una batteria più grande da 6.550mAh. Segno dell’attenzione del brand alle diverse esigenze dei consumatori.

Poco X7 Pro: in Italia dal 9 gennaio: prezzo e prospettive

Il cuore del Poco X7 Pro è il processore MediaTek Dimensity 8400 Ultra. Il quale è in grado di offrire prestazioni elevate sia in ambito gaming che multitasking. La GPU Arm Mali-G720 MC7 e una frequenza massima di 3,25GHz completano il quadro per garantire una certa fluidità e potenza. Il display AMOLED CrystalRes da 6,67 pollici con una luminosità di picco di 3.200nit gode del supporto HDR10+. Promette infatti un’esperienza visiva di alta qualità, perfetta per video, giochi e navigazione.

L’Italia sarà tra i primi Paesi europei a vedere il lancio del Poco X7 Series, in contemporanea con l’India. L’evento, fissato per le 13:00 e trasmesso sul sito di Xiaomi, svelerà tutti i dettagli ufficiali. Restano però ancora dubbi sul prezzo finale. Se in India il costo è fissato a circa 340€, è possibile che il prezzo per l’Europa subisca delle variazioni. Complice anche la differente politica fiscale.

L’altro modello della serie, il Poco X7, costituisce una versione più accessibile. Derivato dal Redmi Note 14 Pro, offre una batteria da 5.500mAh e specifiche meno spinte rispetto al fratello maggiore, ma comunque competitive. Entrambi i dispositivi puntano a diventare best-seller nella fascia media grazie all’ unione di autonomia, design e prestazioni. Insomma, Poco sembra intenzionata a consolidare la sua presenza sul mercato italiano con un’offerta che punta al cuore dei consumatori. Ecco perché continua a mantenere prezzi aggressivi e tecnologie all’avanguardia.