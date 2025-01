Linux ha deciso di abbandonare il supporto per il protocolo USB proprietario di Microsoft, noto come RNDIS (Remote Network Driver Interface Specification). Questa decisione, annunciata ufficialmente con l’ultima release del kernel, mira a migliorare la sicurezza e la stabilità del sistema operativo open source.

Linux: cos’è RNDIS e perché viene abbandonato

Il protocollo RNDIS è stato sviluppato da Microsoft per consentire la comunicazione tra dispositivi, come smartphone e computer, tramite connessioni USB. Questo standard, sebbene ampiamente utilizzato, è noto per essere obsoleto e vulnerabile a potenziali attacchi.

Le vulnerabilità in questione rappresentano un rischio significativo per i sistemi operativi moderni. Le implementazioni del protocollo non seguono più gli standard di sicurezza attuali, rendendo possibile l’esecuzione di codice malevolo attraverso connessioni USB. Abbandonando il supporto a RNDIS, Linux riduce la superficie di attacco e rafforza la protezione contro possibili minacce. La rimozione del supporto RNDIS potrebbe avere un impatto sugli utenti che utilizzano dispositivi compatibili con questo protocollo, come vecchi smartphone Android o periferiche industriali. Tuttavia, per la maggior parte degli utenti Linux, l’impatto sarà minimo, poiché molti dispositivi moderni utilizzano protocolli alternativi, come CDC-ECM (Ethernet Control Model) o altre soluzioni standard.

Le principali distribuzioni Linux, come Ubuntu e Fedora, si adegueranno presto a questa modifica, integrando il nuovo kernel senza il supporto a RNDIS. Per i terminali che richiedono ancora questo protocollo, gli utenti dovranno considerare l’adozione di metodi alternativi o l’aggiornamento a hardware più recente.

La decisione di abbandonare RNDIS è parte di un forte impegno della comunità Linux per migliorare la sicurezza del sistema operativo. Con il crescente utilizzo di Linux in ambienti server, dispositivi IoT e sistemi industriali, l’eliminazione di componenti non sicuri è essenziale per mantenere la fiducia degli utenti e delle aziende.

La mossa quindi, evidenzia anche una tendenza generale nell’industria tecnologica verso l’eliminazione di protocolli obsoleti e proprietari, in favore di standard aperti e più sicuri. Questo approccio non solo migliora la protezione, ma promuove anche la compatibilità tra diversi sistemi e piattaforme.

Cosa aspettarsi in futuro?

Con la rimozione del supporto a RNDIS, il kernel Linux continuerà a evolversi per garantire un ecosistema più sicuro e stabile. Per gli utenti, il messaggio è chiaro: l’aggiornamento regolare del sistema operativo e l’adozione di hardware moderno rimangono essenziali per beneficiare appieno delle migliorie introdotte.