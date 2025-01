Un gruppo di ricercatori dell’Università del Queensland, in Australia, sta lavorando a una crema che potrebbe davvero rivoluzionare il trattamento del cancro della pelle, soprattutto nei pazienti che hanno subito un trapianto d’organo. La notizia ha già attirato molta attenzione, tanto che il progetto ha ricevuto un finanziamento di 344.000 dollari dalla National Foundation for Medical Research and Innovation. Ma cosa rende questa crema così speciale? Il suo principio attivo non si limita a curare le lesioni tumorali in fase iniziale, ma sembra anche in grado di prevenire la formazione stessa del tumore.

La crema che salva dai tumori i pazienti trapiantati

Il problema dei pazienti trapiantati è noto: devono assumere farmaci immunosoppressori per evitare che il loro corpo rigetti l’organo trapiantato. Tuttavia, questi farmaci, pur essendo essenziali, abbassano le difese immunitarie, rendendo la pelle molto più vulnerabile ai tumori, come il carcinoma a cellule squamose (SCC) e il sarcoma di Kaposi. Al momento, non esistono farmaci approvati specificamente per questi tumori nei pazienti immunocompromessi, il che significa che l’unica soluzione spesso rimane la chirurgia, con tutti i disagi e le complicazioni che comporta.

Ed è qui che entra in gioco la crema sviluppata dal team australiano. A differenza di altri trattamenti, questa soluzione promette di essere semplice da usare, non invasiva e soprattutto efficace. Applicandola direttamente sulla pelle, il farmaco contenuto nella crema sarebbe in grado di penetrare nei tessuti e agire proprio dove serve, bloccando la crescita delle cellule tumorali. Questo approccio potrebbe non solo ridurre la necessità di interventi chirurgici, ma anche offrire un livello di prevenzione mai visto prima per questi pazienti.

Al momento, la crema è ancora in fase preclinica. I ricercatori stanno lavorando per capire se il farmaco può penetrare efficacemente nella pelle e se può essere prodotto su larga scala senza perdere efficacia. È una fase delicata ma essenziale, che determinerà se questo trattamento potrà mai arrivare sul mercato.

Un problema di vita o di morte

L’urgenza di trovare una soluzione è chiara. I pazienti trapiantati hanno una probabilità molto più alta di sviluppare tumori della pelle rispetto alla popolazione generale, ed è fondamentale offrire loro opzioni terapeutiche migliori. Certo, siamo ancora lontani dalla distribuzione su larga scala, ma questa ricerca rappresenta un primo passo importante verso una soluzione concreta.

Per ora, non resta che aspettare i risultati delle prossime fasi di sperimentazione, con la speranza che questa crema possa presto diventare una realtà e offrire una nuova speranza a chi convive con questo rischio ogni giorno.