SwitchBot, azienda in forte ascesa negli ultimi anni, per quanto riguarda la commercializzazione di prodotti legati alla smart home ed il retroffitting, ha presentato al CES 2025 di Las Vegas una line-up completamente rivisitata e migliorata, all’interno della quale troviamo: Switchbot robot domestico multitasking K20+ Pro, il robot da pulizia del pavimento S20 Pro, lo switchbot lock ultra ed lo switchbot video doorbell. Vediamoli meglio da vicino.

SwitchBot robot domestico multitasking K20+ Pro

Il primo robot domestico multitasking al mondo, capace di combinare l’aspirazione generale, la sicurezza della casa, la purificazione dell’aria e assistente di consegna, stabilendo un nuovo standard per la robotica domestica. I punti salienti sono:

Assistente di consegna intelligente – può recapitare cibo e bevande, ma anche trasportare piccoli pacchi, una piattaforma mobile adattabile, FusionPlatform, che può supportare fino a 8kg di carico.

Guardiano di sicurezza – sulla superficie è possibile installare la telecamera switchbot pan/tily 2K o 3K, per il monitoraggio in tempo reale, con rilevamento avanzato dei movimenti, e possibilità di ricevere notifiche istantanee , pattugliando le case da remoto.

– sulla superficie è possibile installare la telecamera pan/tily 2K o 3K, per il monitoraggio in tempo reale, con rilevamento avanzato dei movimenti, e possibilità di ricevere , pattugliando le case da remoto. Purificatore d’aria – sulla superficie di carico è possibile alloggiare il purificatore d’aria Switchbot, dotato di potente tecnologia di filtraggio, può essere spostato facilmente da una stanza all’altra, andando a neutralizzare allergeni, odori ed inquinanti.

K20+ Pro Combo – viene equipaggiato con un leggero aspirapolvere senza filo, per una soluzione ultimate 3in1 per l'aspirazione, riuscendo così ad aspirare in tutti gli spazi e per tutti gli scenari. Dotato di design leggero, e di quattro modalità di pulizia, è una soluzione rapida e versatile per la pulizia approfondita.

SwitchBot S20 Pro – robot aspirapolvere

Oltre al suddetto prodotto, Switchbot ha lanciato il robot da pulizia del pavimento S20 Pro, versione successiva dell’S10 (qui la recensione del K10+), gode di un design a doppia estesione, con una spazzola laterale estensibile che gli permette di pulire ogni angolo, adattandosi perfettamente alla parete, per una copertura del 100%, ed eliminando tutte le zone morte. La spazzola è anti-intreccio, con funzione di auto-pulizia RinseSync, raggiungendo ad ongi modo una potenza massima di aspirazione di 15’000Pa.

Il prodotto viene commercializzato con stazione tutto-in-uno in due configurazioni: una dotata di serbatoio d’acqua normale, ed una con sistema di (s)carico dell’acqua automatico. La stessa macchina è compatibile, eventualmente, con la stazione S10, presentando inoltre certificazione Matter.

Switchbot Lock Ultra

SwitchBot Lock Ultra è un campanello smart che segue il successo del Lock Pro, offrendo velocità di sblocco estremamente rapide, oltre 16 modalità supportate con sistema FastUnlock (tra cui spicca il riconoscimento delle impronte), ed una forza di torsione incrementata. Questi può essere controllato tramite applicazione per smartphone, ma anche assistenti vocali come Alexa, Google Assistant e Siri. E’ dotato di un sistema di alimentazione triplo, per contrastare eventuali malfunzionamenti, oltre che essere installabile nel 99,9% delle serrature esistenti.

Il sistema di protezione a sei livelli con crittografia AES-128, offre grande sicurezza, e facilita l’integrazione nell’ecosistema SwitchBot, con supporto a Matter (necessari hub compatibili) e le prinicpali piattaforme domotiche.

SwitchBot Campanello Video

Il campanello video di SwitchBot dispone di un display da 4,3 pollici (portatile), che ne facilita l’utilizzo da parte della popolazione anziana, con collegamento WiFi, per uno streaming fluido e funzione anche senza connessione attiva. La durata della batteria è di 20 mesi, il monitor offre un sistema di archiviazione locale fino a 512GB (venduto separatamente), oltre che di un cicalino da 100dB.

La camera offre una risoluzione ultra-HD 2K, con angolo di visione a 165 gradi, una visione notturna a colori, supporto al rilevamento di movimento AI, ed anche Amazon Alexa integrata. Installarlo è semplicissimo, bastano 3 minuti (sia con adesivo che con le viti), mentre il monitor può essere facilmente posizionato su un qualsiasi tavolo, oppure eventualmente anche montato a parete (basta avere una presa di corrente).