Il prezzo dell’Apple iPad “base”, ovvero la versione più economica dell’intera line-up, è ufficialmente crollato, sino ad arrivare a livelli inediti e mai visti nel corso degli ultimi anni (che sia sinonimo del lancio imminente di una nuova versione?). La promozione che è stata attivata su Amazon è una delle migliori in circolazione.

Il modello che potete trovare a prezzo ribassato prevede un quantitativo di giga di memoria interna superiore al normale, infatti di base sarebbero 128, ma con la variante oggi disponibile ne potete fruire di esattamente il doppio, per un totale di 256GB. Oltre a questo è da notare che la connessione alla rete può avvenire in via esclusiva solo con il WiFi di casa, non sarà in nessun modo possibile collegarsi alla rete telefonica, data l’assenza del modulo che lo permetterebbe.

Apple iPad: la promozione Amazon da non perdere

Tutti dovrebbero avere a casa un Apple iPad, e finalmente grazie agli sconti Amazon è oggi possibile, infatti il modello di cui vi abbiamo parlato nell’articolo è disponibile all’acquisto con una spesa effettiva di 549 euro, sempre considerando la garanzia di 24 mesi e la possibilità di ricevere la merce a domicilio in tempi veramente brevi. Premete qui per l’acquisto.

Il processore integrato all’interno dello stesso tablet è l’Apple A14 Bionic, un SoC di buona qualità, non il più performante, ma comunque perfettamente in grado di svolgere ed adempiere ai propri compiti. Al momento attuale sono acquistabili quattro colorazioni differenti, a partire dall’argento classico, per poi spaziare verso i più moderni azzurro, rosso e giallo. Il pannello non cambia, resta sempre il solito ottimo 10,9 pollici, Liquid Retina ad alte prestazioni, caratterizzato da un alto livello qualitativo, sia in termini di dettaglio che di precisione cromatica.