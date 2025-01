1Mobile offre ai suoi utenti una vantaggiosa opportunità grazie alla promozione “Porta un amico“. Con questa iniziativa, chi è già cliente del gestore avrà la possibilità di ottenere fino a tre rinnovi gratuiti dell’offerta invitando gli amici ad unirsi a 1Mobile. Ma come funziona esattamente questa promozione? E cosa bisogna fare per approfittarne?

1Mobile: attivazione e vantaggi per i nuovi abbonati

Partecipare al programma è molto semplice. Se siete clienti 1Mobile, tutto ciò che dovete fare è scaricare o aggiornare l’app ufficiale. Oppure accedere all’area riservata del sito. Una volta entrato nella sezione “Codice amico“, potrete generare un codice univoco da condividere con chi desiderare. Ogni codice è valido per un’unica attivazione e consente sia a chi invita che a chi viene invitato di ricevere una ricarica omaggio.a quale sarà pari al valore del prossimo rinnovo dell’offerta. Ogni cliente può invitare fino a tre amici, quindi accumulare fino a tre ricariche gratuite. Un’opportunità unica che consente di abbattere il costo mensile del piano scelto.

Per i nuovi clienti, l’accesso alla promozione è altrettanto facile. Al momento dell’attivazione di una nuova SIM 1Mobile, basta inserire il codice ricevuto dall’amico da cui si è stati invitati Quando la scheda viene attivata, entrambe le persone coinvolte riceveranno, come detto, una ricarica omaggio pari al valore del prossimo rinnovo dell’ offerta. Insomma un modo semplice per entrare a far parte di 1Mobile e iniziare subito a risparmiare. Ma non è finita qui. In quanto una volta attivata la SIM, anche i nuovi iscritti potranno a loro volta invitare amici. Diventando quindi, sempre a loro volta, “invitanti”.

L’iniziativa è valida fino al 6 gennaio 2025, e tutti i codici amico devono essere condivisi entro questa data e utilizzati entro il 15 gennaio 2025. È importante notare che la ricarica omaggio può essere utilizzata esclusivamente per il pagamento del rinnovo dell’offerta o per eventuali acquisti extra. Non è possibile trasferire o richiedere il rimborso del credito omaggio in caso di disdetta del contratto o portabilità del numero verso un altro operatore.