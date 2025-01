Meta fa passi avanti per quanto riguarda l’integrazione dell’intelligenza artificiale nelle sue piattaforme. A tal proposito WhatsApp si posiziona al centro di questa trasformazione. Nella versione beta per iOS, attualmente disponibile su TestFlight, emergono nuove funzioni pensate per migliorare l’interazione tra aziende e clienti. Le innovazioni sono progettate per garantire risposte rapide e personalizzate. Anche quando il personale non è operativo. Attraverso un codice QR, le aziende possono attivare un sistema di gestione automatica. Quest’ ultimo sfruttando l’AI, fornisce informazioni dettagliate su prodotti, disponibilità e prezzi.

WhatsApp: un sistema integrato per una gestione aziendale più semplice

Questa tecnologia applicata su WhatsApp consente di mantenere un dialogo aperto con i clienti in qualsiasi momento. Migliorando così la qualità del servizio offerto. In più, per garantire trasparenza, i clienti verranno avvisati quando interagiranno con un’intelligenza artificiale, evitando malintesi. Nel caso di risposte non del tutto precise, gli operatori umani potranno intervenire. Essi correggeranno eventuali errori e contribuiranno al miglioramento continuo del sistema grazie ai feedback inviati a Meta. L’obiettivo è dunque chiaro. Aumentare l’efficienza operativa delle aziende e rendere l’assistenza clienti sempre più affidabile e tempestiva.

Ma le novità non si fermano qui.

WhatsApp sta sperimentando anche nuove soluzioni per rendere la gestione degli account aziendali più semplice. Infatti grazie ad una funzione che consente di collegare WhatsAppBusiness alla Business Platform di Meta tramite un codice QR, le aziende potranno gestire facilmente le comunicazioni. Tale integrazione è pensata per migliorare la continuità operativa. Ma permettendo anche il trasferimento della cronologia chat fino a sei mesi, con l’eccezione delle conversazioni di gruppo.

Unire le piattaforme rappresenta un grande passo avanti per le imprese. Le quali potranno configurare e gestire le interazioni con maggiore semplicità. La possibilità di avere un unico punto di controllo per la comunicazione aziendale riduce il carico di lavoro e migliora la produttività complessiva. Insomma con queste innovazioni, Meta conferma il suo ruolo di leader nella digitalizzazione aziendale.