WhatsApp è probabilmente una delle applicazioni più utilizzate al mondo.

L’app verde di Meta non ha di certo bisogno di presentazioni, visto che si tratta di una piattaforma per la messaggistica istantanea che viene utilizzata da circa 2,3 miliardi di utenti in tutto il mondo.

Ogni giorno su WhatsApp vengono scambiati 1 miliardo di messaggi, e ciò include non solo messaggi di testo, ma anche note audio, e file multimediali come foto, video e documenti. Senza contare la possibilità di effettuare chiamate e videochiamate, postare sul proprio stato, navigare sui vari canali, creare eventi e molte altre opzioni tra cui scegliere.

Insomma, al giorno d’oggi si potrebbe dire che risulterebbe alquanto difficile vivere senza WhatsApp, non solo per quanto riguarda lo scambio di messaggi ma anche per tutte le funzioni appena elencate.

Eppure bisogna prestare abbastanza attenzione, perché WhatsApp non funziona su tutti i dispositivi e alcuni smartphone potrebbero presto trovarsi senza.

WhatsApp: quali smartphone perderanno la piattaforma di messaggistica istantanea più famosa del mondo?

Dal 1 gennaio del 2025 su alcuni smartphone WhatsApp ha definitivamente smesso di funzionare.

Ecco l’elenco completo di tutti i dispositivi su cui non funzionerà più l’applicazione di meta:

Galaxy Note 2

Galaxy S3

Galaxy S4 Mini

Galaxy Ace 3

Desire 500,

One X+

Desire 601

One X

Razr HD

Moto G (1a Gen)

Moto E 2014

Nexus 4

Optimus G

Xperia SP

Xperia Z

Xperia T

Xperia V

WhatsApp: i motivi che si celano dietro a questa scelta

Che ‎WhatsApp smetta di funzionare su alcuni dispositivi più obsoleti non è di certo una novità, visto che è già successo in passato.

I motivi che si celano dietro a questa scelta sono diversi, e si basano soprattutto sulla sicurezza e sull’avanzamento tecnologico. Infatti un dispositivo più datato non riceverà più gli aggiornamenti del sistema operativo necessari per permettere a ‎WhatsApp di operare al massimo delle sue funzioni e garantire la privacy e la sicurezza a tutti gli utenti.

Un’altra manifestazione invece, legata a una questione meramente commerciale, in modo tale da spingere gli utenti ad acquistare sempre nuovi modelli di smartphone.