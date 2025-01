Samsung è pronta a migliorare l’interazione tra i suoi dispositivi con Camera Share. Una nuova applicazione progettata per i notebook Galaxy Book. Questa funzione è destinata a debuttare con la One UI 7. Essa consentirà di utilizzare la fotocamera degli smartphone Samsung come webcam per i computer della serie GalaxyBook. Camera Share può essere considerata come un’evoluzione della funzione Condivisione Fotocamera, introdotta con OneUI 6.1. La quale permetteva di trasformare uno smartphone in una webcam per i tablet Galaxy.

Samsung: un sistema sempre più intelligente e interconnesso

Per utilizzare Camera Share, sarà necessario accedere con lo stesso account Samsung sia sullo smartphone che sul PC. Oltre ad attivare Wi-Fi e Bluetooth. Le prime immagini dell’app mostrano un’interfaccia semplice e intuitiva, con un menù principale. Da qui sarà possibile attivare la funzione, selezionare i dispositivi compatibili e gestire l’account. Però, trattandosi di una funzione ancora in fase di sviluppo, sono stati segnalati piccoli problemi come alcuni sfarfallii nelle immagini. Bug che Samsung probabilmente risolverà prima del lancio ufficiale.

Il lancio di CameraShare sottolinea l’impegno di Samsung verso un sistema sempre più integrato. In cui smartphone, tablet e notebook possono lavorare insieme senza interruzioni. La nuova applicazione, pensata per migliorare l’esperienza d’uso degli utenti, sarà probabilmente presentata durante il Galaxy Unpacked di gennaio 2025. Evento in cui saranno svelati anche i nuovi GalaxyS25, S25+ e S25 Ultra.

Oltre alla nuova app, la One UI 7 introdurrà diverse novità per i dispositivi Galaxy compatibili. Molte delle quali sono attualmente in fase di test tramite il programma beta per la serie GalaxyS24. Il rilascio della versione stabile è previsto per il 22 gennaio, data che segnerà anche l’arrivo della serie S25. Samsung conferma così la sua leadership nel creare soluzioni innovative per un mondo sempre più interconnesso. Rispondendo alle esigenze di un pubblico sempre più esigente in termini di praticità e qualità. Insomma, con Camera Share, gli utenti potranno finalmente semplificare videoconferenze, streaming e altre attività.