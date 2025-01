Per celebrare l’arrivo del nuovo anno, il noto operatore telefonico virtuale Kena Mobile ha deciso di far tornare disponibile una delle sue offerte di rilievo. Ci stiamo riferendo in particolare all’offerta di rete mobile denominata Kena 4,99 Flash 100 Online. Si tratta di un’offerta estremamente conveniente e che è tornata ora disponibile, dato che è da poco terminata la disponibilità dell’offerta gemella Kena 4,99 Smart 100. Vediamo qui di seguito di che si tratta.

Kena Mobile, per il nuovo anno ritorna la super promo Kena 4,99 Flash 100 Online

A partire dalla giornata del 3 gennaio 2025 l’operatore telefonico virtuale Kena Mobile ha deciso di far tornare disponibile una delle sue offerte di rete mobile di rilievo. Come già accennato in apertura, si tratta della super promo denominata Kena 4,99 Flash 100 Online. Quest’ultima va dunque ora a sostituire la precedente offerta gemella denominata Kena 4,99 Smart 100, la quale non è da poco più disponibile all’attivazione.

A differenza di quest’ultima, però, l’operatore ha deciso di non rendere disponibile più la promo con cui gli utenti potevano usufruire gratuitamente del primo rinnovo dell’offerta. Secondo quanto è emerso, l’offerta in questione dovrebbe rimanere a disposizione degli utenti almeno fino al prossimo 9 gennaio 2025. Non è ovviamente da escludere che l’operatore possa decidere di prorogare ulteriormente la sua disponibilità anche oltre questa data.

L’offerta Kena 4,99 Flash 100 Online, nello specifico, arriva ad includere ogni mese fino a ben 100 GB di traffico dati. Questi saranno validi per navigare con una connettività massima pari al 4G. Il bundle dell’offerta include poi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 200 sms da inviare verso tutti i numeri. L’offerta ha un costo di soli 4,99 euro al mese e gli utenti non dovranno pagare né costo di attivazione né costo della scheda sim. Ricordiamo che si tratta di un’offerta di tipo operator attack e che sarà disponibile all’attivazione esclusivamente online sul sito ufficiale dell’operatore.