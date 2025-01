iPhone 16E potrebbe essere rivoluzionario: ecco come sarà

Secondo le ultime indiscrezioni, il prossimo iPhone economico di Apple, che potrebbe prendere il nome di iPhone 16E, si avvicina sempre di più alla realtà. Basandosi su concept render e informazioni trapelate a fine 2024, il design riprenderà molte delle caratteristiche dell’iPhone 14, con alcuni compromessi per mantenere un prezzo competitivo.

Design: un mix di modernità e semplicità da parte di Apple

Il design dell’iPhone 16E sarà caratterizzato da diversi accorgimenti e miglioramenti che lo distaccheranno dai modelli SE a cui tutti sono abituati. Ecco un breve prospetto:

Bordi piatti e scocca in metallo con spigoli arrotondati;

e scocca in metallo con spigoli arrotondati; Fotocamera singola sul retro, senza isole o elementi distintivi rispetto alla scocca;

sul retro, senza isole o elementi distintivi rispetto alla scocca; Display OLED con il ritorno del notch e cornici simmetriche ma più spesse rispetto agli ultimi iPhone Pro.

Un dettaglio interessante riguarda il retro: sebbene nei render sia mostrato in vetro, non si esclude che Apple possa optare per materiali più economici, come la plastica, per contenere i costi. Anche i colori seguono uno schema semplice e tradizionale, con versioni in bianco e nero (un grigio scuro molto simile alle tonalità attuali).

La parte inferiore dello smartphone ospiterà la porta USB-C, posizionata al centro tra due serie di fori, una delle quali dedicata allo speaker.

Prestazioni, specifiche tecniche, prezzo e disponibilità

Dal punto di vista hardware, l’iPhone 16E dovrebbe montare lo stesso chip A18 presente negli iPhone 16 non Pro, con un’architettura esacore che include due core ad alte prestazioni e quattro core a risparmio energetico.

Questa configurazione garantirà prestazioni fluide e una buona efficienza energetica, posizionando l’iPhone 16E come un’opzione valida per chi cerca uno smartphone Apple moderno ma accessibile.

Il lancio di iPhone 16E è previsto tra inverno e primavera 2025, con un prezzo stimato intorno ai 500 dollari, che in Italia potrebbe tradursi in circa 600 euro. Con una strategia di questo genere Apple potrebbe arrivare a dominare questa fascia di prezzo. C’è dunque tanta attesa.