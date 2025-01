Kena Mobile si distingue per la sua semplicità e competitività. A tal proposito, l’operatore offre una promozione imperdibile a soli 4,99€ mensili. Tale offerta è riservata a chi decide di passare a Kena da operatori selezionati. Come Iliad, Poste Mobile, ho.Mobile, Tiscali e altri gestori virtuali. L’elenco completo è disponibile sul sito web ufficiale di Kena. L’offerta include chiamate illimitate e 200 SMS. A ciò si aggiungono ben 100 GB di traffico internet in 4G. Il tutto senza costi extra o di attivazione. Tale impostazione la rendono una soluzione ideale per chi desidera un servizio completo e trasparente.

Kena Mobile: dettagli sull’offerta a 4,99 euro

La SIM viene spedita gratuitamente a casa. Inoltre, il primo mese è già compreso nel costo. Grazie a tale formula, gli utenti possono risparmiare tempo e denaro. Avendo tutto ciò che serve per iniziare subito a utilizzare il servizio. La procedura per attivare la SIM Kena è semplice e intuitiva. Una volta ricevuta la SIM a domicilio, basterà completare la video identificazione. Un processo rapido che garantisce la sicurezza dell’attivazione. Per chi desidera mantenere il proprio numero, il passaggio è altrettanto facile. La portabilità viene effettuata in circa tre giorni lavorativi. Senza interruzioni del servizio.

Kena Mobile si appoggia alla rete TIM. Una delle infrastrutture più solide e capillari in Italia. Ciò significa che è possibile accedere ad una connessione stabile e di qualità. La velocità e l’affidabilità della rete TIM si uniscono alla convenienza di Kena, rendendo tale offerta un’opportunità unica. In tal modo è possibile risparmiare senza rinunciare alle prestazioni.

È importante agire in fretta. L’offerta è disponibile solo per poco tempo. Non perdere l’occasione di passare ad un operatore che combina tariffe competitive, qualità e semplicità. Per maggiori dettagli e per attivare la promo, visita il sito di Kena Mobile. Qui sono presenti tutte le informazioni necessarie. E sarà possibile completare la propria richiesta in pochi clic.