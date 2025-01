Per l’ennesima volta, la nota azienda video ludica Rockstar Games è stata vittima di un sostanzioso leak chi ha fatto circolare online documenti interni e dettagli su contenuti tagliati di GTA online, San Andreas e altri titoli della nota azienda.

Il materiale in questione ha iniziato a circolare sul forum GTA forums, a pubblicarlo è stato un utente dal nome FrankieLiberty, che lo ha definito come un regalo di Natale il cui intento è contrastare la rivendita illecita dei documenti e degli asset del gioco.

I dati trapelati

Ovviamente questo non è il primo caso di fuga di notizie di questo genere, già in passato infatti, un massiccio leak aveva svelato in anteprima alcuni dettagli sul prossimo GTA come le meccaniche di gioco e il codice sorgente.

La nuova fuga di notizie invece non è tanto un tentativo di furto bensì una protesta contro la rivendita illegale di contenuti rubati, l’ex sviluppatore dell’azienda ha confermato l’autenticità di tutti i dati pubblicati online i quali contengono informazioni su GTA online, San Andreas, Vice City Stories e GTA advance.

Tra le info più interessanti emerse da questi dati, possiamo vedere che l’azienda stava pianificando una versione multiplayer online di GTA già a partire da maggio 2001, si tratta di un documento di 58 pagine intitolato: GTA online, il quale delinea delle funzionalità come la creazione e progressione di personaggi personali con delle emissioni strutturate previste per il gioco, un altro elemento emerso sono le fondamenta di una modalità deathmatch pensata per GTA tre online, il progetto però richiedeva una mole di lavoro davvero eccessiva e fu abbandonata dal momento che all’epoca risultava quasi impossibile.

Per quanto riguarda invece i documenti legati a GTA San Andreas, emerge che quest’ultimo avrebbe dovuto includere otto fidanzate invece delle sei che conosciamo presenti nella versione finale.

Altri dettagli mostrano invece i design iniziali delle mappe e delle missioni previsti per i primi titoli come Vice City Stories abbinate ad alcuni dettagli in merito GTA advance.