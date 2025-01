Microsoft ha recentemente segnalato un problema significativo. Si tratta di un intoppo legato all’ultima versione di Windows 11 (24H2). Quest’ultimo potrebbe compromettere la sicurezza e la stabilità dei dispositivi. Il problema interessa principalmente gli utenti che hanno installato la versione del sistema operativo utilizzando supporti fisici come chiavette USB o DVD. Ovvero attraverso strumenti come il Media Creation Tool. Tali dispositivi potrebbero riscontrare difficoltà nel ricevere aggiornamenti di sicurezza fondamentali.

Windows 11: problemi con gli update

La problematica è emersa in un momento particolare. Ovvero pochi giorni dopo la pubblicazione di una guida ufficiale da parte di Microsoft per affrontare i problemi più comuni legati a Windows. Tale tempismo ha suscitato non pochi interrogativi tra gli utenti e gli esperti del settore. Alimentando dibattiti sull’efficienza dei processi di testing e distribuzione degli aggiornamenti di Microsoft.

Nello specifico, i dispositivi interessati potrebbero trovarsi in una situazione di stallo, incapaci di scaricare e installare nuovi aggiornamenti. Fortunatamente, i dispositivi che hanno installato tale versione utilizzando metodi diretti, come Windows Update o il sito ufficiale Microsoft Update Catalog, non sono interessati dal problema.

Microsoft ha già consigliato agli utenti di evitare l’uso di supporti fisici contenenti patch di sicurezza di ottobre e novembre per effettuare installazioni. In alternativa, raccomanda di utilizzare media aggiornati con le patch più recenti. Come quella di dicembre 2024. Tale approccio temporaneo dovrebbe prevenire ulteriori complicazioni fino a quando una soluzione permanente non sarà disponibile.

L’azienda ha assicurato che sta indagando attivamente sul problema. Inoltre, ha aggiunto che comunicherà aggiornamenti tramite il portale ufficiale Windows Health Dashboard. Nel frattempo, gli utenti sono invitati a esercitare cautela. Evitando di utilizzare supporti obsoleti e seguendo le indicazioni fornite da Microsoft. La situazione sottolinea ancora una volta l’importanza di adottare best practice nella gestione degli aggiornamenti. In tal modo si potrà garantire non solo la sicurezza, ma anche l’affidabilità dei sistemi.