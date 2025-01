Sta iniziando un nuovo ed importante capitolo per la tecnologia. Ciò grazie all’entrata in vigore della direttiva europea sul caricabatterie unico. Tale decisione segna la fine del connettore Lightning, introdotto da Apple. Tutti i dispositivi di piccole e medie dimensioni venduti nell’UE dovranno possedere un connettore unico. Ovvero quello USB-C. Per Apple tale cambiamento è stato particolarmente simbolico. Il passaggio sancisce la fine di una tecnologia proprietaria che ha segnato oltre un decennio di innovazione e dibattito.

Apple: niente più Lightning per i suoi dispositivi

Quando venne presentato insieme all’iPhone 5, il connettore di Cupertino rappresentava una rivoluzione. Piccolo, elegante e utilizzabile in entrambi i versi. Rappresentava un netto miglioramento rispetto al vecchio connettore a 30 pin. Lightning ha permesso ad Apple di creare dispositivi più sottili e leggeri. Le cose sono cambiate con l’avvento di standard aperti e più versatili come l’USB-C. Con tali innovazioni, l’esclusività del Lightning è diventata progressivamente un limite.

L’obbligo di conformarsi alla nuova normativa ha accelerato un processo che già sembrava inevitabile. Gli iPhone 15, lanciati nel 2023, sono stati i primi modelli a segnare l’abbandono del Lightning. In favore dell’USB-C. Ora, con la rimozione dal mercato europeo degli iPhone 14 e di altri dispositivi ancora dotati del vecchio connettore, Apple ha fatto un ulteriore passo. In tal modo l’azienda intende allinearsi agli standard internazionali.

Tale transizione non riguarda solo gli smartphone. Anche accessori iconici come la Magic Keyboard e le cuffie AirPods hanno subito il cambiamento. Segnando un rinnovamento generale nella linea di prodotti Apple. È evidente come l’adozione dell’USB-C non rappresenti solo un adeguamento legislativo, ma anche una scelta strategica. In tal modo si semplifica l’intera esperienza d’uso degli utenti. Il tutto abbracciando un approccio più sostenibile. Il nuovo standard sembra assicurare un futuro più semplice e universale. Ciò sia per i consumatori che per tutta l’industria tecnologica.