È iniziato il nuovo anno e l’operatore telefonico virtuale Spusu ha deciso di inaugurarlo prorogando il suo attuale catalogo. Si tratta di offerte di rete mobile estremamente convenienti e che ora rimarranno a disposizione degli utenti ancora per un po’ di tempo. In particolare, sembra che le offerte rimarranno a disposizione degli utenti almeno fino alla fine del mese corrente. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Spusu, per il nuovo anno proroga tutto il suo catalogo di super offerte

L’operatore telefonico virtuale Spusu ha deciso di festeggiare l’arrivo del nuovo anno prorogando il suo catalogo. Come già accennato in apertura, quest’ultimo include una valanga di offerte di rete mobile estremamente convenienti e soprattutto ad un costo per il rinnovo mensile molto basso. Tra le offerte di rilievo prorogate dall’operatore, ci sono le note Spusu 150 XL e Spusu 150 XL 5G.

La prima di queste ha un costo di appena 5,98 euro al mese. Nello specifico, l’offerta in questione arriva ad includere ogni mese fino a 150 GB di traffico dati validi per navigare con una connettività pari al 4G+. L’offerta include poi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali, 500 sms verso tutti i numeri e 1000 minuti di chiamate verso i paesi dell’Unione Europea e del Regno Unito.

La seconda offerta prorogata dall’operatore arriva ad includere ogni mese fino a ben 150 GB di traffico dati per navigare anche con le nuove reti di quinta generazione. Il resto del bundle rimane poi pressoché identico a quello dell’offerta precedente. In questo caso, però, gli utenti dovranno sostenere un costo per il rinnovo pari a 7,89 euro al mese. Per chi vuole risparmiare ulteriormente, l’operatore ha poi prorogato altrettante offerte a basso costo, tra cui Spusu 10. In questo caso, gli utenti avranno a disposizione fino a 10 GB di traffico dati in 4G+, 1000 minuti per chiamare i numeri fissi e mobile nazionali e internazionali e fino a 200 sms da inviare verso tutti i numeri.