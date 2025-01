Il colosso sudcoreano Samsung si sta preparando per svelare la sua nuova line up di smartphone appartenenti alla serie top di gamma. Ci stiamo riferendo ai prossimi Samsung Galaxy S25 che saranno annunciati a breve durante il noto evento Unpacked di Samsung. Fino ad ora sono emerse svariate informazioni riguardanti i possibili processori che saranno montati a bordo. Nel corso delle ultime ore, però, sono emerse in rete nuove informazioni riguardanti il soc che potremmo trovare a bordo della versione internazionale.

Samsung Galaxy S25, ecco il soc che troveremo sulla versione internazionale

Nel corso delle ultime ore sono emerse nuove indiscrezioni riguardanti la prossima serie di smartphone di punta del colosso sudcoreano Samsung. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo alla prossima serie top di gamma dei Samsung Galaxy S25. Fino ad ora abbiamo avuto diverse informazioni riguardanti questi device, ma ora sono emerse nuove notizie riguardanti il soc che potremmo trovare a bordo della versione internazionale.

Secondo quanto è emerso, in particolare, sembra che la versione internazionale di questi device sarà alimentata da uno dei processori più potenti attualmente disponibili sul mercato. Si tratterebbe nello specifico del soc Snapdragon 8 Elite. Il modello in questione è stato avvistato sul portale di benchmark Geekbench ed è stato registrato con il numero di modello SM-S931B.

Nello specifico, lo smartphone in questione ha totalizzato 2986 punti in single core e 9355 punti in multi core. In accoppiata al potente processore, in questo caso troviamo fino a 12 GB di memoria RAM, mentre il sistema operativo installato a bordo è Android in versione 15. Insomma, sembra dunque che la versione internazionale dei nuovi device potrà contare su un potentissimo processore. Staremo a vedere comunque se sarà effettivamente così.

Ricordiamo che, secondo i rumors, altri modelli di questa serie potrebbero essere alimentati da un altro processore, ovvero il soc Exynos 2500.