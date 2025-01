1Mobile ha lanciato Extra World Weekly. Un’offerta pensata per chi si sposta in Paesi extra UE e vuole mantenere la connessione con l’Italia. Al costo di 14,99€, l’opzione include 2GB di traffico dati e 120 minuti per chiamate verso numeri italiani, fissi o mobili. La durata del pacchetto è di sette giorni. Senza rinnovo automatico ma garantendo comunque una gestione semplice e flessibile. Tale soluzione è attivabile manualmente digitando il codice *11*917*0# o tramite l’app ufficiale. Da cui è possibile monitorare anche il traffico residuo.

1Mobile: un’offerta su misura per chi viaggia spesso

Extra World Weekly di 1Mobile è disponibile in oltre 25 Paesi. Tra cui Stati Uniti, Canada, Giappone, Turchia, Australia e molte altre destinazioni. Il pacchetto è compatibile con tutti i dispositivi mobili, ad eccezione di quelli che utilizzano piattaforme Blackberry. In più richiede l’uso degli APN dedicati di 1Mobile per navigare. L’ attivazione è gratuita e può essere richiesta da tutti i clienti con un’offerta base attiva. Mentre la trasparenza dell’opzione è garantita da notifiche SMS che avvertono quando i dati o i minuti stanno per esaurirsi.

Grazie a Extra WorldWeekly, chi viaggia per lavoro o piacere può chiamare l’Italia senza scatto alla risposta. Il tutto con una tariffazione al secondo che garantisce il massimo controllo sulle spese. È comunque importante attivare l’offerta prima dell’utilizzo e verificare sempre la disponibilità di credito residuo. In caso di esaurimento dei minuti o dei dati inclusi, verranno applicate le tariffe di roaming standard, consultabili sul sito ufficiale.

Infine è importante sapere che l’ offerta non prevede la cumulabilità del traffico dati non utilizzato. Ciò significa che, allo scadere dei sette giorni, eventuali MB o minuti residui saranno persi. Disponibile fino al 7 gennaio 2025, Extra World Weekly si propone come una soluzione affidabile per restare connessi anche lontano dall’Europa. Garantendo sempre uns stabilità ed una velocità di connessione invidiabile.