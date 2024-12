Per chi viaggia spesso fuori dall’Europa, mantenere il controllo sui costi delle telefonate e della connessione internet può essere una sfida. 1Mobile ha pensato a questa esigenza con l’offerta Extra World Weekly. Una soluzione che offre la possibilità di navigare e chiamare dall’estero senza pensieri. Attivabile al costo di 14,99€ a settimana, la promo include 2GB di traffico dati e 120 minuti per chiamare l’Italia da una selezione di paesi extra UE. L’attivazione è facile e veloce. Basta digitare 11917*0# o selezionare l’opzione direttamente nell’app 1Mobile. Una volta attivato, il pacchetto è valido per 7 giorni, senza rinnovo automatico. Il che consente di gestire meglio il proprio credito e di non incorrere in addebiti indesiderati.

1Mobile: gestire il traffico e tenere sotto controllo le spese

Il pacchetto è disponibile per tutti i clienti di 1Mobile che abbiano una tariffa attiva. Tra i paesi inclusi nell’offerta ci sono destinazioni come Stati Uniti, Giappone, Australia, Hong Kong e molti altri. I minuti inclusi nell’offerta consentono di effettuare chiamate verso l’Italia, con una tariffazione al secondo e senza scatto alla risposta. Inoltre, i 2GB di traffico dati permettono di navigare liberamente, consentendo di rimanere connessi per lavoro o svago. La possibilità di non avere rinnovo automatico è un punto di forza, poiché permette all’utente di decidere liberamente quando e come attivare il pacchetto in base alle necessità del momento.

Una delle caratteristiche più apprezzate di Extra World Weekly è la possibilità di monitorare il traffico residuo in modo semplice e immediato. Per verificare quanto traffico dati o minuti sono ancora disponibili, è sufficiente digitare 11100#. Oppure consultare l’app 1Mobile o l’area riservata sul sito ufficiale. In più l’ operatore invia un SMS al cliente quando i minuti o i megabyte inclusi nell’offerta stanno per terminare. In modo da evitare sorprese.

La promo è compatibile con tutte le tariffe 1Mobile, ma non prevede la compatibilità con i dispositivi Blackberry. È anche importante ricordare che, una volta terminato il traffico, verranno applicate le tariffe di roaming standard per i paesi inclusi nell’offerta. Gli utenti devono essere consapevoli di questi costi aggiuntivi e pianificare di conseguenza, per evitare addebiti imprevisti.