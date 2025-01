Oppo Reno 12F è lo smartphone che gli utenti devono acquistare nel momento in cui si ritrovano a voler godere di prestazioni complessivamente in linea con la fascia di prezzo, anzi anche leggermente superiori. Il prodotto parte con un display da 6,67 pollici di diagonale, un AMOLED con risoluzione FullHD+, che viene impreziosito dalla presenza di un refresh rate a 120Hz, il che garantisce la massima fluidità possibile nella visione di tutti i contenuti.

Il processore non si affida al mondo Qualcomm, per abbracciare quello MediaTek, con la presenza del Dimensity 6300, un octa-core con frequenza di clock che raggiunge al massimo i 2,4GHz, accoppiato con una GPU Mali-G57 MC2, ed anche 8GB di RAM con alle spalle 128GB di memoria interna (espandibile tramite l’ausilio di una microSD, fino ad un massimo di 1TB). Le sue dimensioni le possiamo considerare perfettamente in linea con gli standard del settore, riuscendo nello specifico a raggiungere 163,1 x 75,8 x 7,76 millimetri di spessore, il tutto mantenendo un peso comunque di 187 grammi.

Amazon: la promozione che sconta l’Oppo Reno 12F

Oppo Reno 12F è disponibile in questi giorni su Amazon ad un prezzo promozionale decisamente concorrenziale, infatti la spesa iniziale di 279 euro prevista di listino viene scontata di praticamente 80 euro da Amazon stessa, sino ad arrivare ad un valore finale di soli 199,99 euro, con consegna a domicilio in pochissimo tempo, oltre alla solita garanzia legale della durata di 24 mesi. Premete questo link per l’acquisto.

Osservando da vicino le specifiche tecniche del prodotto, possiamo notare un comparto fotografico di tutto rispetto, con ben tre sensori, per la fascia di prezzo un must have, nella parte posteriore: un principale da 50 megapixel, un ultragrandangolare da 8 megapixel, ed anche un effetto bokeh da 2 megapixel. L’angolo di visione massimo è di 112 gradi.