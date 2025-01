Cybercab Tesla: niente volante, ma joystick come in un videogioco

Il Tesla Cybercab, esposto al Petersen Automotive Museum, ha catturato l’attenzione per il suo design minimalista. Il veicolo a due posti elimina completamente i comandi tradizionali, un approccio unico nel panorama dei robotaxi, sempre più ricco con il passare del tempo. Durante il posizionamento al museo, è stato utilizzato un controller cablato, simile a un joystick da console, per manovrarlo. Questo dettaglio sottolinea la presenza di una modalità manuale, pur essendo concepito per la guida autonoma.

Tesla ha scelto una configurazione tecnica inedita, mostrando per la prima volta il Cybercab senza copriruota. Questo ha rivelato un sistema frenante interessante, con freni posteriori presenti su tutte le ruote. Le pinze rosse, richiamo alle versioni Performance della Model 3, aggiungono un tocco distintivo. Questi dettagli non sono solo estetici, ma rappresentano un passo avanti nella progettazione di veicoli autonomi.

Una filosofia progettuale rivoluzionaria per la nuova automatica Tesla

La decisione di Tesla di eliminare volante e pedali già nei prototipi dimostra coraggio. A differenza di altri operatori, come Waymo e Zoox, Tesla punta su una filosofia completamente autonoma. Si tratta di un approccio che guarda al futuro, con un veicolo progettato per operare senza intervento umano. Eppure, il Cybercab non rinuncia alla possibilità di controllo remoto, una caratteristica che potrebbe risolvere eventuali anomalie operative. Altre aziende, come Zoox, adottano già soluzioni simili, ma Tesla sembra integrare questa opzione in modo innovativo.

I test su strada, previsti per il 2025, saranno un momento cruciale per la tecnologia della società di Elon Musk. Tesla si distingue ormai da anni nel settore, spingendo i confini dell’autonomia veicolare e questo non è che un altro esempio del suo impegno tecnologico. Il Cybercab, con il suo design radicale e le sue funzionalità avanzate, promette di ridefinire il concetto di mobilità urbana completamente. Sarà questo il futuro dei trasporti? Forse sì. Immaginate già strade piene di auto del genere o vi appare come una visione lontana?