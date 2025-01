Android non è ancora pronto per supportare Qi2, il nuovo standard di ricarica wireless che potrebbe diventare il punto di riferimento per i dispositivi mobili. Mentre i dispositivi iPhone di Apple si preparano a integrarlo, molti smartphone Android sono ancora legati a vecchie tecnologie di ricarica, rischiando di rimanere indietro in un settore in rapida evoluzione.

Android e la ricarica Qi2: un ritardo nelle novità

Il nuovo standard Qi2 promette di portare significativi vantaggi in termini di velocità e efficienza nella ricarica wireless. Tuttavia, molti produttori di smartphone Android, almeno per ora, non sembrano intenzionati ad abbracciare subito la tecnologia. Qi2 si basa su un’architettura avanzata che offre una migliore efficienza energetica e una ricarica più rapida, ma la sua implementazione sembra essere in ritardo nel mondo Android.

Mentre Apple ha già incluso il supporto per Qi2 nei suoi dispositivi più recenti, come l’iPhone 15, i dispositivi Android non godono ancora di un’adozione generale della nuova tecnologia. In molti casi, i produttori continuano a utilizzare il vecchio standard Qi, che non offre le stesse performance.

Per gli utenti che posseggono un telefono del robottino verde, la mancanza di supporto per Qi2 potrebbe significare tempi di ricarica più lunghi e una gestione meno efficiente dell’energia. Sebbene alcuni modelli Android di fascia alta abbiano la ricarica wireless, l’adozione di Qi2 potrebbe migliorare notevolmente l’esperienza complessiva, rendendo la ricarica più rapida e con minori perdite energetiche. I dispositivi più economici, d’altro canto, potrebbero restare a lungo esclusi da questa tecnologia avanzata, mantenendo standard inferiori di efficienza.

Perché Android è in ritardo?

La questione sembra legata a diverse scelte strategiche dei produttori di smartphone. Le aziende potrebbero preferire puntare su altre tecnologie di ricarica, come la ricarica rapida via cavo, o potrebbero essere in attesa di una standardizzazione completa di Qi2 prima di integrarlo nei loro dispositivi. Alcuni brand potrebbero anche voler mantenere una compatibilità retroattiva con la ricarica wireless Qi, che è già ampiamente supportata da vari accessori.

Il ritardo di Android nell’adozione della ricarica Qi2 potrebbe rappresentare una sfida per gli utenti che cercano una maggiore efficienza nella ricarica wireless. Se i produttori Android non accelerano sull’implementazione di questa tecnologia, potrebbero trovarsi indietro rispetto alla concorrenza, rischiando di non sfruttare a pieno i benefici di Qi2.