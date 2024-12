WhatsApp: ora la nuova funzione AI cambia la vita agli utenti

Il richiamo dell’AI ha coinvolto ormai tutte le aziende e soprattutto quelle legate ai grandi colossi. Meta, che detiene la proprietà di WhatsApp, ha avviato la fase di test nella versione beta per iOS (24.25.10.84). L’app di messaggistica sta introducendo strumenti basati sull’AI per aiutare le aziende a rispondere ai clienti in modo più rapido ed efficace.

Risposte AI e gestione avanzata per le aziende con WhatsApp

Una delle principali novità è la possibilità per le aziende di collegare WhatsApp Business a strumenti di AI tramite un QR code. Questo consente di attivare un supporto automatico per gestire i messaggi dei clienti, specialmente al di fuori degli orari di lavoro. Le risposte AI possono:

Condividere dettagli sui prodotti;

Suggerire opzioni personalizzate in base alle esigenze dei clienti;

Fornire aggiornamenti su prezzi e disponibilità in tempo reale.

In caso di necessità, l’azienda può riprendere manualmente la conversazione, con l’AI che si fa da parte senza interruzioni. Per garantire trasparenza, i clienti saranno sempre informati se stanno interagendo con un sistema automatizzato.

Collegamento tra WhatsApp Business e la Business Platform

Oltre alle risposte AI, WhatsApp sta introducendo la possibilità di collegare l’app WhatsApp Business alla Business Platform. Una volta scansionato il QR code, le aziende possono gestire contemporaneamente i loro account su entrambe le piattaforme. Durante il processo di configurazione, sarà possibile trasferire fino a sei mesi di cronologia delle chat, con l’eccezione delle conversazioni di gruppo.

Questa funzionalità mira a semplificare la gestione dei messaggi aziendali e a migliorare l’esperienza sia per le imprese che per i clienti.

WhatsApp non si ferma qui. Recentemente è infatti emersa un’altra funzione che permette agli utenti di inviare messaggi a Meta AI per ottenere ulteriori informazioni. Inoltre, in alcuni paesi come gli Stati Uniti, è già possibile contattare ChatGPT tramite telefono o messaggi su WhatsApp.