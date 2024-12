TIM regala fino a 300 GB in 5G: ecco come avere le Power

TIM presenta tre offerte pensate per chi arriva da Iliad e operatori virtuali, combinando grandi quantità di traffico dati, minuti illimitati e il primo mese gratuito. Ecco i dettagli di Power Special, Power Iron e Power Supreme Easy, per chi cerca tariffe vantaggiose e flessibili.

Soluzioni di questo calibro sono come mosche bianche in un panorama fatto di offerte interessanti ma non con questa qualità. Chi vuole portarle a casa deve approfittare di questo periodo promozionale in quanto potrebbe scadere da un momento all’altro.

Power Special: 300 GB in 5G a 9,99€ mensili per tutti

Questa offerta include:

300 GB di internet in 5G;

di internet in 5G; Minuti senza limiti verso tutti i numeri nazionali;

verso tutti i numeri nazionali; 200 SMS ogni mese;

ogni mese; Un costo mensile di 9,99€.

Ideale per chi vuole navigare alla massima velocità del 5G e rimanere sempre connesso.

La Power Iron con 150 GB in 4G costa solo 6,99€ al mese

Con Power Iron si ottengono:

150 GB di traffico internet in 4G;

di traffico internet in 4G; Minuti illimitati per chiamare chiunque;

per chiamare chiunque; 200 SMS inclusi ogni mese;

inclusi ogni mese; Un costo mensile di 6,99€.

Questa proposta rappresenta una scelta equilibrata per chi desidera un’offerta conveniente senza rinunciare a molti dati.

Con la Power Supreme Easy hai 200 GB in 4G a 7,99€ al mese

Power Supreme Easy offre:

200 GB di traffico dati in 4G;

di traffico dati in 4G; Minuti illimitati per comunicare senza pensieri;

per comunicare senza pensieri; 200 SMS al mese;

al mese; Un costo mensile di 7,99€.

È la soluzione perfetta per chi cerca un compromesso tra dati abbondanti e un prezzo contenuto.

Tutte e tre le offerte includono il primo mese gratuito, un vantaggio che consente di provare il servizio senza costi iniziali. Per usufruire di queste tariffe, è richiesta la portabilità del numero da Iliad o da specifici operatori virtuali.

Grazie a queste proposte, TIM offre opzioni complete e convenienti, pensate per chi vuole sfruttare al meglio il traffico dati, i minuti illimitati e un’esperienza senza compromessi.