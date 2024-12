Instagram, il celebre social network di proprietà di Meta, continua a evolversi. Il suo obiettivo? Migliorare ancora di più l’esperienza d’uso dei suoi utenti. Gli sviluppatori sono infatti impegnati nella sperimentazione di una nuova funzione dedicata agli HighlightsStories. Questo strumento consentirebbe di recuperare i contenuti salvati come “Highlights” dai profili seguiti. Offrendo un modo per non perdere i momenti migliori pubblicati dagli amici o dai propri creator preferiti.

Instagram: test in corso e prospettive future

A differenza delle Storie tradizionali, che scompaiono dopo 24 ore, gli Highlights di Instagram sono contenuti scelti dagli utenti stessi, selezionati appositamente per restare visibili sui loro profili. La nuova funzionalità si propone quindi di rendere questi contenuti più accessibili. In modo da migliorare l’interazione con i profili seguiti. Il progetto nasce dalla difficoltà, riscontrata da molte persone, di tenere traccia di tutti gli aggiornamenti pubblicati. Recuperare momenti già persi o ignorati potrebbe diventare una nuova opzione che arricchisce la piattaforma e gli usi che ne possiamo fare.

La notizia del test è stata diffusa da Ahmed Ghanem su X (ex Twitter), e successivamente confermata dal team di Meta. Attualmente, la funzione è disponibile solo per un numero limitato di persone. Ma non è ancora chiaro se sarà distribuita in maniera globale. Meta ha specificato che questi test sono parte del continuo lavoro di perfezionamento del social network. Un progetto volto ad offrire un’esperienza d’uso più personalizzata.

Nonostante le grandi aspettative però, non è garantito che la funzione venga effettivamente introdotta su larga scala. Come spesso accade durante la fase di test, Instagram valuterà l’efficacia e l’accoglienza dello strumento tra il pubblico prima di prendere una decisione definitiva. Potrebbe essere migliorato o, in caso di scarsa utilità, abbandonato del tutto. Per il momento, non resta che attendere ulteriori sviluppi. Se il progetto andrà a buon fine, questa funzione potrebbe diventare un valido alleato per chi desidera mantenersi aggiornato senza perdere contenuti rilevanti. Gli Highlights, da semplici raccolte di momenti, potrebbero trasformarsi in un elemento fondamentale per fare conoscere meglio se stessi e gli altri.