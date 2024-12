Xiaomi 14T Pro è uno smartphone che appartiene perfettamente alla fascia media della telefonia mobile, con il quale l’utente riesce senza problemi a raggiungere prestazioni più che valide e bilanciate, almeno in confronto a quanto il mercato è attualmente in grado di offrire.

All’interno della confezione è possibile trovare quasi tutto il necessario per il funzionamento, nello specifico parliamo, oltre allo smartphone, di manuale di istruzioni, cavo di ricarica, clip per l’apertura dello sportellino e di una custodia in silicone che copre direttamente la parte posteriore. Ciò che manca è sicuramente il caricatore da parete, cosa ormai molto più comune di quanto avremmo voluto vedere.

Xiaomi 14T Pro: un’offerta imperdibile solo oggi su Amazon

Il prezzo di vendita di questo Xiaomi 14T Pro non potrebbe essere più basso e conveniente, proprio perchè il suo importante listino di 799,90 euro viene ridotto del 18%, così da poter arrivare a spendere solamente 655,92 euro per il suo acquisto definitivo. Collegatevi subito qui per l’acquisto.

Lo Xiaomi 14T Pro supporta la ricarica rapida fino a 120W (chiamata hyper-charge), ed anche wireless fino a 50W. La versrione che potete acquistare oggi ha dimensioni di 160,4 x 75,1 x 8,39 millimetri di spessore, con un peso di circa 209 grammi, che lo rende abbastanza pesante ed ingombrante. Il display è da 6,67 pollici di diagonale, è un AMOLED di ottima qualità generale, con densità di 446 ppi, risoluzione 1220 x 2712 pixel, e soprattutto raggiunge i 144Hz di refresh rate, per una frequenza di aggiornamento e fluidità quasi inedite in questa fascia di prezzo. Il comparto fotografico è composto, nella parte posteriore, da 3 sensori: due da 50 megapixel (rispettivamente principale e ultragrandangolare) ed un teleobiettivo da 12 megapixel (con zoom ottico 2.6X). Il tutto a creare un comparto fotografico davvero di tutto rispetto.