Fastweb ha introdotto una novità importante per i suoi clienti di rete mobile. Si tratta dell’opzione Fastweb Protect, pensata per garantire una protezione avanzata durante la navigazione online. Tale servizio, disponibile dal 17 dicembre, è progettato per offrire maggiore sicurezza. Le offerte di rete mobile dell’operatore includono soluzioni diversificate. In tal modo il gestore si ripropone di soddisfare ogni tipo di utilizzo ed esigenza.

Fastweb offre una promo sicura e conveniente

Con l’offerta, al prezzo di 7,95euro mensili, si ottengono minuti illimitati e 100 SMS. Inoltre, sono presenti 150GB di internet in 5G. L’opzione Fastweb Protect è disponibile come extra con un costo aggiuntivo di 3 euro al mese, I primi tre mesi però vengono offerti gratuitamente.

Per chi necessita di maggiore traffico dati, l’offerta Fastweb Mobile Full propone, a 9,95 euro al mese. Un pacchetto che comprende minuti illimitati, 100 SMS e 200GB in 5G. Anche in questo caso, è possibile aggiungere Fastweb Protect alle stesse condizioni promozionali.

Infine, l’offerta Fastweb Mobile Maxi, al costo di 11,95 euro al mese, rappresenta la soluzione più completa. Offre minuti illimitati, 100 SMS e 300GB di internet in 5G. Con tale offerta, l’opzione Fastweb Protect è già inclusa senza alcun costo aggiuntivo. Suddetto servizio si aggiunge ad altri vantaggi esclusivi. Come l’Assistenza Pet di Quixa, che offre un’assicurazione sanitaria per cani e gatti.

Tutte le promo comprendono anche, gratuitamente, l’accesso ai corsi della Fastweb Digital Academy. Una scuola che promuove la formazione in ambito digitale, fornendo strumenti utili per acquisire competenze professionali nel settore tecnologico. Le offerte di rete mobile Fastweb possono essere attivate sia con un nuovo numero sia tramite portabilità da un altro operatore. L’attivazione online prevede un costo iniziale variabile, che comprende la prima ricarica mensile e il costo della SIM. L’operatore di telefonia conferma così il suo impegno nell’offrire non solo tariffe competitive, ma anche servizi di qualità.