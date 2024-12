CoopVoce lancia un’offerta esclusiva disponibile fino all’8 gennaio, proponendo ai nuovi clienti la tariffa EVO 200 al prezzo di 7,90 euro al mese, con attivazione e primo mese gratuiti. L’offerta garantisce 200 giga di traffico dati sulla rete mobile 4G alla massima velocità disponibile, minuti illimitati per le chiamate e mille SMS mensili. Si tratta di una proposta pensata per rispondere alle esigenze di connettività sempre più elevate, mantenendo al contempo un costo accessibile e trasparente, senza rincari futuri, come da politica aziendale che CoopVoce ha sempre rispettato nei confronti dei suoi clienti.

L’offerta EVO 200 di CoopVoce

Per attivare EVO 200, gli utenti possono scegliere tra due modalità: online, con spedizione della SIM direttamente a casa, oppure ritirandola presso uno dei 900 punti vendita Coop presenti sul territorio nazionale. In entrambi i casi, l’attivazione e il primo mese dell’offerta saranno completamente gratuiti. Anche i clienti CoopVoce già esistenti possono accedere alla nuova tariffa, sostenendo però un costo una tantum di 9,90 euro per il cambio piano.

L’offerta EVO 200 non prevede alcun vincolo contrattuale né costi extra nascosti, garantendo massima trasparenza e flessibilità. Sono inclusi nel piano anche servizi aggiuntivi come l’hotspot, che consente di condividere la connessione con altri dispositivi, e opzioni di assistenza sia tramite app dedicata che con operatori specializzati via chat. Inoltre, sono bloccati i numeri a sovrapprezzo, un ulteriore elemento che tutela i consumatori da addebiti indesiderati.

CoopVoce, uno dei primi operatori virtuali in Italia, si è sempre distinto per la chiarezza delle sue offerte e per un servizio clienti attento e accessibile. EVO 200 rappresenta un ulteriore passo avanti nella sua proposta commerciale, combinando un pacchetto completo di servizi a un prezzo competitivo, senza rischi di aumenti futuri o vincoli nascosti. L’attenzione verso la trasparenza e la soddisfazione del cliente rimane centrale nella filosofia dell’operatore, che punta a consolidare ulteriormente il proprio rapporto di fiducia con gli utenti.

Chi desidera approfittare dell’offerta può farlo comodamente online o recandosi in un punto vendita Coop, assicurandosi così un piano tariffario stabile, ricco di servizi e con un ottimo rapporto qualità-prezzo.