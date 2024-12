Kena Mobile continua a far parlare di sé nel panorama delle offerte telefoniche. Ciò grazie a soluzioni che puntano su convenienza e abbondanza di servizi. A tal proposito, la Promo Rush 130 è l’ultima proposta dall’operatore. È stata pensata specificamente per chi desidera navigare senza preoccupazioni e mantenere bassi i costi mensili. La promo è rivolta agli utenti in arrivo da Iliad e da alcuni altri operatori virtuali. La portabilità del numero è un requisito necessario per accedere all’offerta. La lista completa è disponibile nella pagina dedicata sul sito web ufficiale di Kena Mobile.

Kena Mobile propone una nuova offerta

L’attivazione dell’offerta prevede un costo una tantum di 3 euro, ma è possibile azzerarlo accettando i consensi commerciali durante la registrazione. Tale dettaglio aggiunge un ulteriore elemento di convenienza. Permettendo agli utenti di iniziare la loro esperienza con Kena senza spese iniziali importanti. È possibile completare l’attivazione comodamente online o presso i punti vendita autorizzati.

Promo Rush 130 offre minuti illimitati e 200 SMS. Inoltre, è disponibile una generosa quantità di traffico dati inclusa. Si tratta di ben 130 GB in 4G, che possono diventare 230 GB grazie a un bonus riservato a chi attiva la comoda funzione di Ricarica Automatica. La promo è disponibile al costo di soli 6,99 euro al mese. Il primo mese è completamente gratuito.

Con un pacchetto così ricco e un prezzo così competitivo, Promo Rush 130 di Kena si distingue come una delle offerte più vantaggiose del mercato. L’opportunità di usufruire di fino a 230 GB di dati e l’assenza di costi per il primo mese la rendono particolarmente interessante per chi cerca un piano telefonico economico. Ciò senza rinunce alla qualità dei servizi. Come tutte le promozioni, anche quest’ultima potrebbe essere disponibile per un periodo limitato. Per tal motivo è utile procedere il prima possibile per non perdere un’occasione così vantaggiosa ed imperdibile.