L’Unione Europea ha dato ufficialmente il via a Iris 2, un progetto ambizioso che punta a creare una rete di satelliti per migliorare la sicurezza, la connettività e la resilienza su tutto il continente. In pratica, è un grande passo avanti per l’Europa, che vuole rendersi indipendente nel campo delle comunicazioni spaziali, senza dover dipendere da colossi come Stati Uniti o Cina.

Iris 2, la nuova frontiera satellitare europea

Ma cosa significa davvero Iris 2? Il nome sta per “Infrastructure for Resilience, Interconnectivity and Security by Satellite” e l’idea è quella di mettere in orbita quasi 300 satelliti tra la bassa e la media orbita terrestre, a un’altezza compresa tra i 400 e gli 8.000 chilometri. Non si tratta solo di garantire comunicazioni sicure tra i paesi europei, ma anche di avere uno strumento efficace per la gestione delle emergenze, il controllo delle frontiere e la protezione di infrastrutture cruciali come le reti elettriche.

Un altro obiettivo chiave è colmare il divario digitale. In pratica, grazie a questa costellazione di satelliti, anche le zone più isolate e difficili da raggiungere con le reti terrestri potranno finalmente avere una connessione stabile e veloce.

Chiaramente, un progetto di questa portata richiede un investimento enorme: si parla di circa 10,6 miliardi di euro. La maggior parte dei fondi arriverà direttamente dall’Unione Europea, ma anche l’Agenzia Spaziale Europea (ESA) e diversi partner privati contribuiranno in maniera significativa. A guidare lo sviluppo tecnologico ci penserà un consorzio industriale chiamato SpaceRISE, che include grandi nomi come Thales Alenia Space e Telespazio.

I tempi però non saranno brevi. Il primo lancio è previsto per il 2029, mentre l’intera rete dovrebbe essere pienamente operativa entro il 2030. Nel frattempo, competitor come Starlink di SpaceX hanno già schierato migliaia di satelliti nello spazio e altri, come la Cina, stanno spingendo forte con progetti mastodontici come Thousand Sails Constellation e Guowang.

La sfida geopolitica si combatte nei cieli

Insomma, lo spazio è diventato una sorta di nuova frontiera geopolitica. Avere infrastrutture di comunicazione autonome e sicure sarà fondamentale per garantire la stabilità politica ed economica dell’Europa nei prossimi decenni. Iris 2 non è solo una questione tecnologica: è una mossa strategica che permetterà all’Europa di giocare un ruolo da protagonista in questa corsa spaziale, proteggendo i propri interessi e puntando sull’innovazione.