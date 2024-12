L’operatore virtuale 1Mobile lancia la promozione Start XPlus Reward. Una soluzione pensata per chi desidera una tariffa conveniente e completa. La proposta è valida fino al 7 gennaio 2025 e offre minuti illimitati verso numeri nazionali, 30 SMS e 20GB di traffico dati a 4,99€ al mese. Dal terzo rinnovo consecutivo, il canone si riduce a 4,49€ mensili e include ulteriori 10GB gratuiti, utili per navigare in Italia.

1Mobile: un’offerta flessibile e vantaggiosa

L’attivazione è semplice e varia in base alla modalità scelta. Per una nuova SIM il costo è di 10€. Mentre i clienti che effettuano la portabilità del proprio numero da altri operatori possono approfittare di una riduzione a 5€. Tutti i consumi previsti dall’offerta sono validi sia in Italia che nei Paesi dell’Unione Europea. Rispettando ovviamente le normative sul roaming. La gestione è pratica grazie all’app dedicata o all’area riservata sul sito ufficiale. Su cui è possibile monitorare i consumi, effettuare ricariche e verificare i dettagli del piano tariffario.

La promozione Start XPlus Reward include condizioni pensate per garantire trasparenza e flessibilità. Anche se il traffico internet residuo non è cumulabile con i mesi successivi, è possibile continuare a navigare oltre la soglia disponibile pagando 0,50 centesimi ogni 100MB. L’offerta si rinnova automaticamente ogni mese. Però, in caso di credito insufficiente, viene sospesa dopo due scadenze consecutive fino a una nuova ricarica adeguata.

Per chi chiama dall’estero, sono previste tariffe specifiche che si possono consultare online. Importante ricordare che tale soluzione non è compatibile con dispositivi Blackberry con sistema operativo proprietario. In più sarà possibile passare a Start XPlus Reward da un’altra promo o effettuare un restart della stessa, esclusivamente tramite app o area personale. Tutto ciò a un costo aggiuntivo di 10€ oltre al canone mensile.

Insomma, grazie a questa offerta, 1Mobile punta a soddisfare le esigenze di chi cerca un piano tariffario ricco di vantaggi a un costo super competitivo. La combinazione di servizi essenziali, condizioni vantaggiose e un prezzo contenuto rende questa proposta una scelta ideale per nuovi clienti.