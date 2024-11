1Mobile lancia “Start XPlus Reward“, un’offerta dedicata sia ai nuovi clienti che a chi porta il proprio numero da un altro operatore. Questa promozione offre 20GB di traffico internet, minuti illimitati verso numeri nazionali e 30 SMS al costo di 4,99€ al mese. Dopo il terzo rinnovo, il canone mensile scende a 4,49€ e vengono aggiunti 10GB extra. Il costo di attivazione varia. Si parla di 5€ per chi trasferisce il numero e 10€ per le nuove SIM.

1Mobile: termini, gestione e compatibilità dell’offerta

Valida fino al 30 novembre 2024, questa proposta permette di gestire i consumi, i rinnovi e il credito residuo tramite app o l’ area personale online. I GB inclusi sono utilizzabili anche nei Paesi dell’Unione Europea, rispettando le normative sul roaming. Il traffico non consumato però non è cumulabile. In più al superamento della soglia dati viene applicata una tariffa di 0,50 centesimi per ogni 100 MB.

La promo si rinnova automaticamente, ma è soggetta a regole precise. Ad esempio, chi sceglie la portabilità deve completarla entro il primo rinnovo, pena un addebito di 5€. Mentre chi lascia 1Mobile entro 180 giorni dall’attivazione perderà i bonus ricevuti in fase promozionale. L’uso dei minuti illimitati è consentito solo per scopi personali, in conformità alle condizioni contrattuali.

Cambiare o disattivare tale soluzione è possibile tramite app o specifici codici USSD. Ma richiede credito sufficiente e comporta costi aggiuntivi. I servizi di 1Mobile non sono compatibili con dispositivi Blackberry dotati di sistema operativo proprietario. L’offerta è acquistabile online o presso i punti vendita autorizzati, la cui lista è disponibile sul sito ufficiale.

Insomma, con questa iniziativa, 1Mobile dimostra di puntare su trasparenza e convenienza. Offrendo una soluzione che unisce qualità del servizio e risparmio economico per rispondere alle esigenze dei clienti. Ma non è finita qui. Se siete interessati a conoscere altre proposte simili vi consigliamo di consultare il sito web ufficiale del gestore.