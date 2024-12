La società americana Vast ha annunciato una collaborazione con SpaceX per il lancio di due missioni Dragon destinate alla Stazione Spaziale Internazionale (ISS). Questi voli, parte del programma Private Astronaut Missions (PAM) della NASA, segnano un importante passo avanti per Vast nel percorso verso la costruzione della prima stazione spaziale commerciale, Haven-1, il cui lancio è previsto per il 2025.

Vast, un nuovo leader delle stazioni spaziali commerciali

Le missioni rappresentano la quinta e la sesta assegnate dalla NASA nell’ambito del programma PAM, che dal 2019 punta a promuovere un’economia spaziale sostenibile in orbita bassa terrestre. Finora, le prime quattro missioni sono state affidate ad Axiom Space, un altro attore di primo piano nel settore delle stazioni spaziali commerciali. Anche se Vast non ha ancora specificato le date esatte di lancio, l’obiettivo principale resta quello di acquisire esperienza pratica nella gestione di missioni umane nello spazio.

Il programma PAM è pensato per fornire alle aziende coinvolte competenze cruciali nella pianificazione e gestione delle missioni spaziali, inclusa la selezione e l’addestramento degli astronauti, l’integrazione dei carichi utili, la gestione sanitaria e i protocolli di sicurezza. Queste competenze sono fondamentali per le aziende che mirano a costruire e gestire stazioni spaziali private, come Haven-1 di Vast o le future strutture di Axiom Space.

Secondo Max Haot, CEO di Vast, queste missioni rappresentano un tassello essenziale nella strategia dell’azienda per consolidare il rapporto con la NASA e altre agenzie spaziali internazionali. L’esperienza operativa accumulata attraverso queste collaborazioni sarà cruciale per posizionarsi come uno dei principali candidati nella gestione delle future infrastrutture spaziali commerciali.

Haven-1, una volta lanciata, sarà posizionata in orbita terrestre bassa grazie a un razzo Falcon 9 di SpaceX. La stazione sarà dotata di una connessione Internet ad alta velocità basata su tecnologia laser, fornita dalla rete Starlink. Parallelamente, Vast sta lavorando anche a Haven-2, una proposta che rientra nella seconda fase del programma Commercial Low Earth Orbit Destination (CLD) della NASA, volto a individuare successori adeguati all’ISS, che dovrebbe essere dismessa entro il 2030.

Una partnership davvero importante

Il supporto di SpaceX, già partner chiave per Haven-1, rafforza ulteriormente la posizione di Vast nel panorama delle infrastrutture spaziali private. L’azienda sta inoltre dialogando con diversi governi e partner privati per garantire la partecipazione di astronauti alle prossime missioni. Tra questi figura anche il governo della Repubblica Ceca, che nel novembre 2024 ha siglato un Memorandum d’intesa con Vast per future collaborazioni spaziali.