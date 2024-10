La collaborazione tra l’industria aerospaziale e l’alta moda ha preso forma in modo sorprendente con la presentazione della nuova tuta spaziale firmata Prada, realizzata in collaborazione con Axiom Space. Questo innovativo indumento, progettato per la missione Artemis III della NASA, è stato svelato durante il Congresso Astronautico Internazionale di Milano, suscitando grande entusiasmo tra esperti del settore e appassionati.

La partnership tra Axiom Space e Prada

Denominata Axiom Extravehicular Mobility Unit (AxEMU), la tuta segna un significativo progresso nel design delle tute spaziali. Caratterizzata da una raffinata palette di bianco, rosso e grigio, la AxEMU non solo appare più elegante rispetto ai modelli tradizionali, ma promette anche performance superiori in condizioni estreme. Grazie alla sua maggiore flessibilità, gli astronauti potranno muoversi con più agilità sulla superficie lunare, un aspetto fondamentale per le sfide che comporta la missione Artemis III.

Il design e lo sviluppo della tuta sono stati frutto di un intenso lavoro di collaborazione tra il team di Prada e gli ingegneri di Axiom Space. Insieme, hanno selezionato materiali personalizzati e caratteristiche specifiche per garantire la massima protezione degli astronauti contro le peculiarità dell’ambiente lunare. La tuta è progettata per supportare passeggiate spaziali fino a otto ore, con la capacità di resistere per due ore alle temperature estreme del polo sud lunare.

Attualmente, la AxEMU è nelle fasi finali di sviluppo e ha già superato una serie di test e simulazioni presso le strutture di Axiom Space, SpaceX e NASA. Si prevede che entri in fase di revisione finale nel 2025, in vista del lancio della missione Artemis III, che la NASA ha recentemente posticipato a settembre 2026.Questa innovativa tuta è solo un esempio di come l’industria della moda stia entrando nel mondo dell’esplorazione spaziale, un trend che ha visto anche altri marchi collaborare con aziende aerospaziali. SpaceX, ad esempio, ha coinvolto designer noti per i loro costumi dei supereroi, mentre Virgin Galactic ha scelto Under Armour per l’abbigliamento dei passeggeri. Con questo nuovo progetto, Prada e Axiom Space si uniscono a una crescente lista di partnership che stanno ridefinendo l’estetica e la funzionalità dell’equipaggiamento spaziale.