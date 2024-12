Nel mondo della tecnologia, le dinamiche tra i vari rami di un conglomerato possono a volte risultare sorprendenti. Un esempio evidente riguarda l’annuncio della collaborazione tra Samsung Display e Dolby. Una partnership che ha suscitato non poca confusione. Samsung Display e Samsung Electronics sono parte di uno stesso ecosistema. Eppure le loro attività risultano essere separate. A tal proposito, la notizia di una partnership per l’adozione del formato Dolby Vision su pannelli QD-OLED ha fatto emergere una contraddizione interna all’azienda sudcoreana.

Samsung: contraddizione tra i suoi settori

Cosa c’è che non quadra? Nel dettaglio, anche se Samsung Display producei pannelli QD-OLED e supporti Dolby Vision in alcuni dei suoi display, Samsung Electronics rimane l’unica a non adottare tale formato. Ciò perché ha deciso di puntare su un altro formato. Ovvero il HDR10+, mantenendo una certa distanza dal Dolby Vision.

Il contrasto diventa ancora più interessante se si considera che la collaborazione tra Samsung Display e Dolby non riguarda solo i televisori. Quest’ultima si estende anche al settore automobilistico. Samsung Display ha, infatti, annunciato che presenterà al CES 2025 una nuova gamma di schermi OLED destinati all’automotive. Quest’ultimi saranno pre-ottimizzati per il Dolby Vision. Suddetti display, sviluppati per garantire una qualità d’immagine superiore, saranno destinati ai veicoli che adottano i pannelli OLED di Samsung. Ciò con l’obiettivo di semplificare l’implementazione del formato Dolby Vision per i produttori di automobili.

La mossa della sezione “Display” dimostra quanto il settore della tecnologia stia evolvendo rapidamente. La competizione tra formati e le scelte tecnologiche dei vari attori di mercato sembrano a volte andare in direzioni opposte. È però chiaro che la ricerca di un’innovazione continua e la spinta per il miglioramento della qualità visiva sono forze motrici. Con il CES 2025 all’orizzonte, ci si aspetta che molte altre sorprese emergano, e Samsung Display potrebbe essere uno dei protagonisti principali.