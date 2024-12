Prezzi sempre più convenienti su Amazon con incredibili occasioni per risparmiare al massimo i consumatori in Italia, tra le tante promozioni attualmente a disposizione possiamo trovare sicuramente il laptop HP di ultima generazione, stiamo ovviamente parlando del modello 15s-fq5001sl, un prodotto di cui vi abbiamo già parlato in passato, ma che oggi risulta essere ancora fortemente scontato.

La sua diagonale è di 15,6 pollici, appoggiandosi comunque ad un pannello IPS LCD di discreta qualità, con refresh rate fissato a 60Hz. Il processore è un Intel Core i5 di dodicesima generazione (modello i5-1235U), che viene affiancato da 8GB di RAM DDR4 ed anche 512GB di memoria interna su SSD. Ciò che ne abbassa la qualità generale è sicuramente la scheda grafica, una Intel Iris Xe che potrebbe risultare quasi deludente, anche se diffusissima nella maggior parte dei notebook di fascia media.

Notebook HP in promozione su Amazon: ecco lo sconto

Uno sconto davvero imperdibile viene applicato su questo notebook HP, la spesa che l’utente di base si ritroverebbe a sostenere è di 599 euro, il cui mediano ultimamente è stato di 529 euro. In questi giorni Amazon ha deciso di applicare una promozione molto interessante che porta la spesa a soli 479,99 euro, approfittando così di uno sconto che non avremmo sperato diverso. Ecco qui il link dove acquistarlo.

A differenza di altri modelli, anche più costosi, il prodotto in offerta presenta una caratteristica importante di connettività: lo slot per la microSD. Un plus non da poco che apre le porte verso i creator e tutti coloro che quotidianamente si appoggiano a memorie esterne di piccole dimensioni, senza comunque dimenticarsi porte USB-A (due), una porta USB-C, una HDMI classica ed il jack da 3,5mm.