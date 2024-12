Avanza il mondo dei motori come fa anche normalmente, ma lo fa con un gioiello ovvero la nuova Mercedes CLA che dovrebbe arrivare a breve sul mercato internazionale. Con se essa, porta moltissime novità.

Parliamo di un modello che prova con un all in verso l’efficienza in strada con le sue nuovissime novità.

Mercedes CLA, arriva su strada?

Parliamo di una delle più grandi novità che proprio Mercedes ha in mente di portare nel 2025. Ovvero la nuova CLA, la quale sarà disponibile sia nella versione elettrica che con un nuovo powertrain ibrido. Il tutto anticipato grazie ad un concept al Salone di Monaco durante il 2023, con un debutto prossimo alla metà dell’anno in entrata. L’aspetto molto più interessante è che attualmente la parte anteriore e posteriore sono le uniche due ad essere camuffate nella foto eseguita.

La nuovissima Mercedes CLA di basa sulla piattaforma MMA e avrà un look molto simile a quello svelato lo scorso anno con il concept. A quanto pare la parte frontale si equipaggia di fari molto sottili con una speciale firma luminosa a forma di stella. Per il suo profilo possiamo osservare la linea del tetto, che regala alla Mercedes in questione un look molto più sportivo. Mentre le portiere avranno delle maniglie a filo con la suddetta carrozzeria.

Per questo specifico modello ovvero la nuova Mercedes CLA si è lavorato molto sull’efficienza. La versione elettrica potrà avere in dotazione un motore posteriore sincrono ad eccitazione permanente da 200 kW. Il tutto supporta un’architettura a 800 V, la quale permetterà senza alcun problema di ricaricare ad altissima potenza. Quest’ultima sfiora un picco di 320 kW per la batterie molto più grandi. Proprio su questo argomento abbiamo due opzione quella da 85 kWh e la seconda da 58 kWh con celle del tipo LFP.

Per il modello ibrido della nuova Mercedes CLA si avrà un nuovo powertrain Mild Hybrid 48 V. Mentre sotto il cofano troveremo un 4 cilindri benzina di 1,5 litri di cilindrata a ciclo Miller.