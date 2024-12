Anche durante queste festività natalizie gli utenti potranno essere stupiti dalle super offerte di rete mobile proposte dai vari operatori telefonici presenti sul territorio italiano. Tra questi, spicca come sempre Kena Mobile. Proprio quest’ultimo sta proponendo al momento l’attivazione di un’offerta davvero Imperdibile che lascia senza parole per la sua elevata convenienza. Ad un costo come sempre contenuto, infatti, questa promo ha un bundle piuttosto ricco ed interessante.

Kena Mobile spiazza anche a Natale con un’offerta di rete mobile eccezionale

In questi primi giorni di festività natalizie, gli utenti potranno attivare sul proprio numero una super offerta di rete mobile dell’operatore telefonico virtuale Kena Mobile. Come già accennato in apertura, infatti, anche a Natale l’operatore sta continuando a stupire con la sua proposta estremamente conveniente e a basso costo.

L’offerta in questione è denominata Kena 5,99 100 GB. Solitamente, quest’ultima include nel suo bundle fino a 100 GB di traffico dati per navigare con connettività 4G. Tuttavia, scegliendo il metodo di pagamento automatico di Ricarica Automatica, gli utenti potranno ricevere gratuitamente altri 100 GB di traffico dati extra per navigare. Questo significa che gli utenti avranno complessivamente a disposizione fino a ben 200 GB di traffico dati.

Il bundle dell’offerta continua ad essere ancora più interessante. Gli utenti potranno infatti utilizzare ogni mese minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e potranno anche inviare fino a 200 sms verso tutti i numeri. Come è possibile notare, si tratta quindi di un bundle estremamente ricco. La cosa più interessante è poi il prezzo. Gli utenti interessati dovranno infatti sostenere una spesa di soli 5,99 euro al mese. Solitamente è previsto un costo di attivazione pari a 4 euro. Tuttavia, l’operatore virtuale ha deciso di offrire gratuitamente anche questo costo.

Insomma, questa offerta è senz’altro una delle più interessanti da poter attivare durante queste festività natalizie.