LG ha annunciato un nuovo passo avanti nell’evoluzione dei suoi servizi smart TV con il lancio di LGRadio+. Questo innovativo servizio di streaming audio con supporto pubblicitario sarà disponibile sui televisori dotati di sistema operativo webOS 6.0 o superiore. La piattaforma permette di accedere a una vasta tipologia di contenuti. Tra cui oltre 14.500 canali radio negli Stati Uniti e 440canali in Corea del Sud. Oltre che a podcast di successo come “The Joe Rogan Experience”.

Un sistema webOS sempre più completo con LG Radio+

Attualmente, LG Radio+ è accessibile negli Stati Uniti e in Corea. Ma l’azienda ha già in programma di estendere il servizio a nuovi mercati nel 2025. La collaborazione con Radioline, uno dei principali attori globali nello streaming audio, ha permesso di creare una base tecnologica solida. Ma anche garantire una varietà di contenuti locali e internazionali. La prospettiva di un debutto in Italia è concreta, considerando la presenza consolidata di Radioline nel Paese.

LG Radio+ può essere scaricato dal Content Store degli smart TV LG. Oppure attivato tramite la funzione di ricerca vocale del telecomando Magic Remote. L’interfaccia principale è stata progettata per offrire un’esperienza semplice e intuitiva. Vi sono infatti sezioni dedicate come On Air, che elenca i canali più popolari, e Podcast, per accedere rapidamente ai propri contenuti preferiti. La sezione Featured, aggiornata in tempo reale, evidenzia le tendenze musicali e i programmi più ascoltati.

Il lancio di LGRadio+ rientra nel più ampio piano di riorganizzazione di LG. Il quale è stato annunciato lo scorso anno, con l’obiettivo di velocizzare la crescita del webOS. Oltre alle smart TV, il servizio sarà integrato anche in dispositivi audio come gli altoparlanti LG XBoom, espandendo le possibilità di utilizzo per le persone.

Insomma, con questa iniziativa, LG diversifica i servizi disponibili sui suoi dispositivi. Ma conferma anche il proprio impegno nell’offrire esperienze digitali di alta qualità. La combinazione tra tecnologia avanzata, contenuti di valore e un’interfaccia user-friendly punta a ridefinire il modo in cui le persone interagiscono con i loro device di intrattenimento domestico.