Nelle ultime ore l’infaticabile e conosciutissimo leaker Evan Blass ha condiviso delle inedite immagini Che inquadrano i due prodotti in arrivo in casa Lenovo, stiamo parlando della console economica Legion Go S e degli occhiali Legion Glasses 2, non abbiamo informazioni aggiuntive e dettagliate ad accompagnare le immagini, le quali però senza dubbio costituiscono un punto di partenza importante per quanto riguarda i due prodotti in arrivo.

Le immagini di Legion Go S e Glasses 2

Le immagini confermano in modo abbastanza evidente, quello che è emerso in passato in merito la console economica portatile che Lenovo sta sviluppando, effettivamente possiamo vedere come sono in arrivo due varianti di colore, bianco bianco e nero, insieme ad un design decisamente più rotondeggiante rispetto alla sorella maggiore, il quale farà meno di alcune raffinatezze costruttive, come ad esempio i controller separabili e il cavalletto, sebbene la differenza più marcata risieda all’interno della console economica che si baserà su un hardware più recente, ma allo stesso tempo meno performante rispetto al corrispettivo presente in Legion Go standard.

Per quanto riguarda gli occhiali invece non ci sono molti dettagli in merito, ma allo stesso tempo emerge un cambio di design decisamente radicale, la prima generazione aveva infatti un’impostazione decisamente moderna mentre quella in arrivo attingerà più all’iconografia classica, ispirandosi in maniera abbastanza evidente all’intramontabile design Aviator di Ray Ban, con le caratteristiche lenti a goccia e una montatura decisamente sottile e minimalista.

Attenzione, però, dal momento che questi non saranno occhiali smart come quelli che abbiamo visto arrivare da parte di Google o Meta, si tratterà bensì di una sorta di monitor virtuale indossabile da utilizzare accostato a qualsiasi dispositivo dotato di un’uscita video, ovviamente queste informazioni non sono definitive e necessitano di conferma ma è altamente probabile che anche la seconda generazione avrà questo scopo e nulla di più.